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МЧС СО о паводковой обстановке в регионе

10 мая 2021 19:33
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В СНТ «Гидромеханизатор» все ранее подтопленные дачные участки освободились от воды.

В результате увеличенных среднесуточных расходных сбросов воды через гидроузел Жигулевского водохранилища и подъема уровня воды в реке Волга произошло подтопление дачных участков в СНТ «Вишенка» и «Гидромеханизатор» на полуострове Копылово Тольятти.

В период с 7 по 10 мая в дачном массиве «Вишенка» освободились от воды 25 дачных участков, в дачном массиве «Гидромеханизатор» - 5 дачных участков.

В СНТ «Вишенка» остаются подтопленными еще 14 дачных участков. Высота уровня воды составляет от 5 до 15 см.

Участки находятся в зоне сезонного подтопления. Жизнедеятельность населения не нарушена, пострадавших нет, эвакуация не требуется.

В СНТ «Гидромеханизатор» все ранее подтопленные дачные участки освободились от воды.

 

Фото:   МЧС СО

 

Теги: МЧС СО паводок

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