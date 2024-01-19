Крещенские мероприятия в Шигонском районе прошли без происшествий

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В ночь с 18 на 19 января при проведении празднования Крещения в муниципальном районе Шигонский был проведен ежегодный традиционный комплекс профилактических мероприятий, направленный на обеспечение пожарной безопасности в храмах района. Восемь культовых объектов находились под наблюдением работников пожарно-спасательного отряда № 37 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям».

В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах на период проведения мероприятий, связанных с празднованием Крещения Господня в местах проведения обрядов было организовано дежурство работников пожарно-спасательных частей №№ 114, 135 и 180. На всех местах купаний присутствовали представители местных администраций и служб жизнеобеспечения.

Согласно утвержденному графику в Крещенскую и Рождественскую ночи во всех храмах Шигонского района работники подразделений пожарной охраны несли пристальное дежурство. Все силы и средства пожарно-спасательных частей Шигонского района были готовы в любой момент обеспечить реагирование на любую ситуацию чрезвычайного характера и незамедлительно приступить к ее ликвидации. Главный итог - Крещенские мероприятия прошли без происшествий.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"