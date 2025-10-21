Я нашел ошибку
Более 20 тысяч мальков рыб выпустили в Волгу в Самаре
В Тольятти гость со складным ножом напал на хозяина
Глава "Яндекс Такси" предупредил о рисках закона о локализации машин таксопарков
Метеоритный поток Ориониды будет хорошо виден во вторник, 21 октября
В Самаре проводят проверку из-за жалоб на плесень в завтраке у учащихся гимназии
28 новых саженцев елей высадили на Аллее дружбы народов в Самаре
Мобильное приложение «Госуслуги Дом» регулярно пополняется новыми возможностями
Потребление алкоголя в России сократилось до минимума с 1999 года
Каждый третий самарец, использующий ИИ, выдает результаты его работы за свои

21 октября 2025 10:00
Каждый третий самарец, использующий ИИ, выдает результаты его работы за свои

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, насколько охотно самарцы признаются в использовании ИИ на работе и как часто выдают сгенерированные нейросетью результаты за свои. Оказалось, что каждый третий опрошенный (37%) выдает результаты, сгенерированные ИИ, за свои. При этом большинству самарцев (63%) не приходилось выдавать результаты, сгенерированные нейросетью, за свои, так как они скорее работают вместе с ИИ и дорабатывают ответы. 


Опрос также показал, что ИИ все чаще становится полноценным соавтором ежедневных рабочих процессов. Треть респондентов (37%) смогли автоматизировать с помощью ИИ более 75% своих рутинных задач, например, составление отчетов, анализ данных, внутреннюю переписку. Каждый четвертый (25%) делегирует от 25 до 50%. Столько же (25%)  отдает нейросетям четверти своей работы, а 13% – от 51 до 75%. 


«Мы стоим на пороге смены рабочих сценариев: современным специалистам важно не просто уметь пользоваться ИИ, но и становиться грамотными операторами искусственного интеллекта. Навыки работы с нейросетями уже сейчас становятся базовыми, так как они усиливают компетенции сотрудника. Результаты нашего опроса показывают растущую тенденцию к автоматизации процессов за счет ИИ – уже каждый третий отдает нейросетям до половины своих задач. В Level Group мы приоритезировали развитие ИИ-компетенций не только в рамках отдельных задач, но и как часть корпоративной культуры. У нас уже внедрена внутренняя нейросеть, которая помогает командам автоматизировать рутину и принимать решения быстрее. Сейчас мы фокусируемся на разработке пользовательских сценариев и масштабном обучении сотрудников ИИ-инструментам», — комментирует Валентина Романова, HR-директор Level Group.

