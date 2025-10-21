Каждый третий самарец, использующий ИИ, выдает результаты его работы за свои

109

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, насколько охотно самарцы признаются в использовании ИИ на работе и как часто выдают сгенерированные нейросетью результаты за свои. Оказалось, что каждый третий опрошенный (37%) выдает результаты, сгенерированные ИИ, за свои. При этом большинству самарцев (63%) не приходилось выдавать результаты, сгенерированные нейросетью, за свои, так как они скорее работают вместе с ИИ и дорабатывают ответы.



Опрос также показал, что ИИ все чаще становится полноценным соавтором ежедневных рабочих процессов. Треть респондентов (37%) смогли автоматизировать с помощью ИИ более 75% своих рутинных задач, например, составление отчетов, анализ данных, внутреннюю переписку. Каждый четвертый (25%) делегирует от 25 до 50%. Столько же (25%) отдает нейросетям четверти своей работы, а 13% – от 51 до 75%.



«Мы стоим на пороге смены рабочих сценариев: современным специалистам важно не просто уметь пользоваться ИИ, но и становиться грамотными операторами искусственного интеллекта. Навыки работы с нейросетями уже сейчас становятся базовыми, так как они усиливают компетенции сотрудника. Результаты нашего опроса показывают растущую тенденцию к автоматизации процессов за счет ИИ – уже каждый третий отдает нейросетям до половины своих задач. В Level Group мы приоритезировали развитие ИИ-компетенций не только в рамках отдельных задач, но и как часть корпоративной культуры. У нас уже внедрена внутренняя нейросеть, которая помогает командам автоматизировать рутину и принимать решения быстрее. Сейчас мы фокусируемся на разработке пользовательских сценариев и масштабном обучении сотрудников ИИ-инструментам», — комментирует Валентина Романова, HR-директор Level Group.