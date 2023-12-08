Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел новый бассейн в Куйбышевском районе Самары

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В Куйбышевском районе Самары сдан в эксплуатацию новый бассейн. В пятницу, 8 декабря, современный объект осмотрели губернатор Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, спортсмены, тренеры и местные жители.

Новый бассейн – долгожданный спортивный объект для жителей Куйбышевского района Самары. Старый и единственный бассейн, построенный в 1977 году, за многие годы эксплуатации пришел в аварийное состояние и с 2005 года не функционировал. Строительство нового бассейна началось в 2021 году рядом со стадионом «Нефтяник». Бассейн включает шесть плавательных дорожек длиной 25 метров и зрительские трибуны. В здании также обустроены зал для занятий художественной гимнастикой и тренажерный зал. На этой неделе объект получил разрешение на ввод. Первыми новый бассейн оценили губернатор Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, спортсмены, тренеры и местные жители.

«Первые впечатления, как вышел на чашу бассейна, был эффект «вау». Светло в бассейне, стартовые тумбочки сделаны правильно, для отработки стартов в профессиональном спорте высокий бортик с обратной стороны, широкие дорожки. Здесь есть спортивный, тренажерный залы, все, что нужно в профессиональном спорте, - отметил участник Олимпийских игр, многократный победитель всероссийских и международных соревнований по плаванию Александр Кудашев. - Хочу отметить положительную тенденцию по развитию спорта в нашем регионе. У нас открываются спортивные комплексы для занятий по многим видам спорта. Это здорово!».

Титулованный пловец поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за модернизацию спортивной инфраструктуры в Самарской области: «Дмитрий Игоревич, от лица спортсменов хочу сказать вам спасибо. Современный бассейн, здесь можно тренироваться, проводить соревнования. Благодарность региону и вам!»

Высоко оценила качество нового спортивного объекта, в частности, тренажерный зал, победительница летних Паралимпийских игр Николь Родомакина.

В новом бассейне, в том числе, будут заниматься спортсмены МБУ ДО г.о. Самара «СШОР № 8», проходить городские и областные соревнования, различные спортивные мероприятия. Директор учреждения и руководитель Федерации физической культуры и спорта инвалидов Самарской области с поражением опорно-двигательного аппарата Светлана Кузьмина отметила, что новый бассейн приспособлен для людей с ограничениями здоровья.

«Я участвовала в проектировании объекта. Получилось именно то, что хотели. Здесь учтены требования по доступу маломобильных граждан, людей с ограничениями здоровья», - сказала Светлана Кузьмина. Директор СШОР №8, осматривая объект вместе с губернатором, поблагодарила Дмитрия Азарова за строительство бассейна, подчеркнув, что это было ее мечтой и мечтой многих спортсменов.

Появления нового бассейна долгие годы ждали не только спортсмены, но и жители Куйбышевского района. Анна Панковская рассказала, что ее 11-ти летний сын уже шесть лет занимается плаванием, раньше на тренировки приходилось далеко ездить.

«Теперь бассейн в шаговой доступности. Мы очень ждали его строительства. Тут все очень здорово. Сама тоже планирую посещать бассейн. Радует, что все меняется в нашем районе, преображается. Дворы благоустраивают, тротуары, стало очень комфортно детям», - отметила жительница района.

«Куйбышевский район имеет свои особенности, и здесь нужно стремиться к тому, чтобы для жителей района создавать локальные возможности без длительных переездов в центральную часть города. Очень рад, что мы последовательно над этой задачей работаем. Появляются новые школы, детсады, лечебные учреждения, спортивные объекты наряду с благоустройством района, которое также в последние годы идет активно, - сказал Дмитрий Азаров. - Все это возможно, в первую очередь, благодаря решению нашего лидера Владимира Владимировича Путина, который инициировал национальные проекты. Благодаря этому сегодня преображаются города и села Самарской области, и не только, конечно. Но мы радуемся, в первую очередь, за нашу родную землю».

Губернатор отметил, что строительство объекта велось при участии НК «Роснефть». «В сотрудничестве с компанией «Роснефть», надежным партнером Самарской области, мы реализовали еще один важный социальный проект. Создали новый современный спортивный объект, который так ждали жители Куйбышевского района. - сказал Дмитрий Азаров. - Я хотел бы поблагодарить компанию «Роснефть». Благодаря партнерству мы создаем новые объекты. Я напомню, что Дворец спорта в Самаре был построен при поддержке компании, и это не единственный объект. По целому ряду муниципальных образований компания помогает улучшать качество жизни людей. И я надеюсь, что это сотрудничество будет продолжено. Огромная благодарность нашим надежным партнерам».

Губернатор подчеркнул, что высокий уровень партнерства региона с «Роснфетью» подтверждается и тем, что День Самарской области на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ фактически стартовал именно в павильоне компании.

Олег Гладунов, заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию производства АО «Самаранефтегаз», сообщил, что компания «Роснефть» всегда поддерживала и будет поддерживать социально-экономическое развитие самарского региона.

«Поддержка массового спорта является одной из приоритетных задач социального развития как компании «Роснефть», так и «Самаранефтегаза». Ежегодно в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и компанией «Роснефть» реализуются десятки социально важных проектов. Дальше будем работать и развиваться», - сказал он.

Дмитрий Азаров также отметил работу депутата Государственной думы Александра Хинштейна: «Это его 158-й округ, и, конечно, он придал большой импульс работе по созданию бассейна. И я могу сказать, что организация сотрудничества с компанией «Роснефть» по этому конкретно объекту - тоже во многом заслуга Александра Евсеевича».

Александр Хинштейн подчеркнул, что жители районы очень ждали появления нового бассейна. «Это, пожалуй, одна из самых главных проблем, и на всех встречах с людьми этот вопрос неизменно поднимался. Мы с губернатором определились, что такой бассейн должен быть в обязательном порядке в Куйбышевском районе, приложили все усилия для того, чтобы это произошло. Я очень рад, что обещание, которое мы вместе с Дмитрием Игоревичем брали перед жителями района, мы, как это у нас и водится, выполнили», - сказал депутат Госдумы.

В настоящее время ведется подготовка нового бассейна к открытию, решаются необходимые юридические вопросы, идет процесс передачи объекта в управление муниципальному учреждению. Планируется, что бассейн будет открыт для тренировок в первом квартале 2024 года. Губернатор поручил главе Самары Елене Лапушкиной ускорить все процедуры, чтобы жители и спортсмены смогли начать занятия как можно раньше.

В новом бассейне тренировки для занимающихся в спортивных школах будут бесплатными. По информации администрации объекта, предусмотрены льготы для различных категорий населения, а цены, как планируется, будут одними из самых низких в городе, чтобы сделать объект максимально доступным для жителей.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области