Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области

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48-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в этом году состоится со 2 по 5 июля и пройдет не в традиционном, а в формате городских концертов в Самарской области.

Всероссийский масштаб фестиваля, приезд гостей из самых разных городов, усугубление ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в ряде регионов России – все это создает огромный риск для распространения инфекции. В связи с этим в июле 2021 года вход на фестивальную поляну у Мастрюковских озер будет строжайше запрещен и перекрыт.

Организаторы фестиваля, а также министерство культуры Самарской области, убедительно просят всех любителей бардовской песни в этом году не приезжать к Мастрюковским озерам в дни проведения Грушинского фестиваля.

В настоящий момент программа концертов на самарских городских площадках формируется художественным советом под руководством народного артиста России Олега Митяева и в ближайшее время будет опубликована. Программа будет включать сольные концерты мэтров авторской песни, детские проекты Грушинского фестиваля, сборные концерты современной и классической авторской песни. Расписание концертов будет размещено на официальном сайте Грушинского фестиваля.

В фестивальную субботу, вечером 3 июля в одном из самарских концертных залов состоится гала-концерт с участием почётных гостей фестиваля с соблюдением санитарных требований, призванных ограничить распространения коронавирусной инфекции.

Планируются прямые трансляции событий фестиваля в сети Интернет.

Также в онлайн-формате в последние дни июня пройдет традиционный Большой конкурс авторской песни Грушинского фестиваля. Прием заявок будет осуществляться по правилам прошлого года в режиме онлайн.

Участники со всей России и из-за рубежа получат возможность прислать свои видеозаписи для оценки авторитетным жюри во главе с бессменным председателем Александром Городницким. Также в состав жюри входят Галина Хомчик, Вадим Мищук, Валерий Мищук, Вадим Егоров, Александр Щербина, Ольга Ермолаева, Наталья Кучер, Роман Ланкин, Ирина Колесникова, Марина Дмитриева, Елена Фролова, Валерий Боков и другие.

Конкурс пройдет по традиционным номинациям:

— Авторы

— Исполнители

— Дуэты и ансамбли

— Поэты

— Дети

Организаторы еще раз подчеркивают: фестивальная поляна у Мастрюковских озер будет закрыта, она не подготовлена к посещению туристами, не обработана от мышей и других грызунов, от клещей, возможных переносчиков энцефалита, и от других кровососущих насекомых. На поляне отсутствуют источники питьевой воды, запрещено разводить костры.

Независимо от того, как будет развиваться ситуация в 2021 году, любимый поколениями жителей страны Грушинский фестиваль снова в полной мере раскроет свой потенциал, когда будут сняты все коронавирусные ограничения.

Фото: минкульт СО