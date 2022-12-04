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Детям в Самарской области подарили сказки о ПДД

4 декабря 2022 13:02
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Детям в Самарской области подарили сказки о ПДД

В Самарской области полицейские и общественники провели профилактические беседы с родителями, направленные на обеспечение детской безопасности.

В целях обеспечения детской безопасности и предупреждения дорожно-транспортного травматизма на территории региона полицейские Самарской области регулярно проводят профилактические беседы с родителями юных жителей. На днях такие мероприятия прошли в Жигулевске, Шенталинском и Челно-Вершинском районах.

Так, сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями общественных советов при территориальных ОВД организовали профилактическую акцию «Ребенок – главный пассажир!». Инспекторы при проверке документов провели беседы с водителями-родителями, напомнили о важности и необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств в автомобиле при перевозке юных пассажиров. Полицейские, приводя конкретные примеры дорожных трагедий, напомнили, что родители на своем примере должны воспитывать законопослушных участников дорожного движения, пристегивать себя и своих маленьких пассажиров независимо от дальности поездки.

В завершение профилактических бесед инспекторы вручили водителям информационные буклеты и призвали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, а их юным пассажирам – книжки со сказками.

Подобные профилактические мероприятия на территории Самарской области будут продолжены.

Теги: БДД

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