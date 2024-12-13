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Большинство самарцев покупают новогодние подарки заранее

13 декабря 2024 12:41
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Большинство самарцев покупают новогодние подарки заранее

Женщины предпочитают покупать новогодние подарки заблаговременно, а мужчины — спонтанно. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Большинство жителей Самары покупают новогодние подарки: 22% — спонтанно, 20% — за 2—3недели, 11% — за месяц до Нового года и 4% за несколько месяцев до предстоящего праздника. 20% ничего не покупают: среди них есть те, кому претит эта традиция, но больше — сторонников одаривать деньгами.

Покупают новогодние подарки чаще женщины. Причем представительницы слабого пола стараются готовиться заблаговременно, мужчины же склонны осуществлять покупки спонтанно.

Горожане в возрасте от 35 до 45 лет (73%) покупают подарки чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Чем выше доход респондентов, тем чаще они покупают подарки. Среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц больше всего тех, кто совершает покупку подарков спонтанно (39%).

Время проведения: 27 ноября — 3 декабря 2024 года

Теги: Опрос

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