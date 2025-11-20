больше 55% детей поколения Альфа легко расстаются с вещами, а самарцы старшего поколения предпочитают хранить их

174

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, какие потребительские привычки свойственны самарцам поколения Альфа, родившимся после 2010 года. Опрос показал, что для большинства детей не характерно накопительство: 33% детей легко расстаются с ненужными вещами и игрушками. Несмотря на общую тенденцию, у многих детей сохраняется сильная эмоциональная связь с вещами. Так, 23,2% родителей отметили, что их ребенок любит хранить вещи на память и с трудом с ними расстается. Каждый шестой ребенок (15,2%) часто просит родителей выбросить старые или сломанные вещи, предпочитая избавиться от неисправного предмета, а не хранить его “на всякий случай”. 13,4% родителей указали на ярко выраженную привязанность к определенным предметам у своих детей. Кроме того, 8% родителей признали, что в доме постоянно появляются игрушки из сиюминутных трендов, которые теряют актуальность уже через несколько недель. Еще 7,1% детей осознанно не любят захламление и не стремится к накопительству.

Интересно, что самарцы старшего возраста демонстрируют обратный тренд: каждый третий самарец (29%) хранит ненужные вещи, которыми не пользуется, по причине того, что с ними жалко расставаться.



“Как психолог, я вижу, что поколение X и миллениалы часто связывают вещи с чувством безопасности и стабильности. Они выросли в эпоху перемен — дефицита, экономических кризисов, когда "иметь" означало "быть защищенным". Вещи для них — способ удержать контроль и доказать себе, что всё не зря. А вот зумеры и альфа выросли в цифровом мире, где ценность — в опыте, а не в обладании. Для них важнее легкость, мобильность и возможность выбора "здесь и сейчас", а не накопление. Поэтому расставание с вещами для них — не потеря, а естественная часть движения вперед”, – рассказывает клинический психолог Дарья Новикова.



Треть самарцев (28%) хранят ненужные вещи из-за того, что нет времени их разобрать и выбросить ненужное. Еще 16% хранят их в надежде, что однажды они снова пригодятся. Только 13% опрошенных регулярно избавляются от ненужных вещей, а 15% утверждают, что вообще не покупают ненужные вещи. Интересно, что больше всего склонны к накопительству склонны мужчины: среди них 76% по тем или иным причинам хранят ненужные вещи. Среди женщин таковых оказалось 65%.