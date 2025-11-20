Я нашел ошибку
Главные новости:
В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в России на конец недели
В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в России на конец недели
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
Земля переживает всплеск магнитных бурь в 2025 году
Земля переживает всплеск магнитных бурь в 2025 году
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
Эксперт: приравнивание норм готовки в магазине к ресторану повысит цены
Эксперт: приравнивание норм готовки в магазине к ресторану повысит цены
Испания в сентябре нарастила поставки вина в Россию до максимума за год
Испания в сентябре нарастила поставки вина в Россию до максимума за год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.94
-0.11
EUR 93.78
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Больше 55% детей поколения Альфа легко расстаются с вещами, а самарцы старшего поколения предпочитают хранить их

20 ноября 2025 09:26
174
больше 55% детей поколения Альфа легко расстаются с вещами, а самарцы старшего поколения предпочитают хранить их

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, какие потребительские привычки свойственны самарцам поколения Альфа, родившимся после 2010 года. Опрос показал, что для большинства детей не характерно накопительство: 33% детей легко расстаются с ненужными вещами и игрушками. Несмотря на общую тенденцию, у многих детей сохраняется сильная эмоциональная связь с вещами. Так, 23,2% родителей отметили, что их ребенок любит хранить вещи на память и с трудом с ними расстается. Каждый шестой ребенок (15,2%) часто просит родителей выбросить старые или сломанные вещи, предпочитая избавиться от неисправного предмета, а не хранить его “на всякий случай”. 13,4% родителей указали на ярко выраженную привязанность к определенным предметам у своих детей. Кроме того, 8% родителей признали, что в доме постоянно появляются игрушки из сиюминутных трендов, которые теряют актуальность уже через несколько недель. Еще 7,1% детей осознанно не любят захламление и не стремится к накопительству.
Интересно, что самарцы старшего возраста демонстрируют обратный тренд: каждый третий самарец (29%) хранит ненужные вещи, которыми не пользуется, по причине того, что с ними жалко расставаться. 


“Мы видим растущий спрос на организованное хранение вещей, и современные проекты отвечают этим потребностям. Сегодня покупатель может приобрести не только квартиру, а полноценное решение для хранения – отдельную кладовую площадью от 2 до 25 кв. м. в том же доме. Важно, что этот дополнительный метраж становится частью ипотечной сделки, делая организацию пространства доступной и финансово комфортной”,  – комментирует пресс-служба Level Group.


“Как психолог, я вижу, что поколение X и миллениалы часто связывают вещи с чувством безопасности и стабильности. Они выросли в эпоху перемен — дефицита, экономических кризисов, когда "иметь" означало "быть защищенным". Вещи для них — способ удержать контроль и доказать себе, что всё не зря. А вот зумеры и альфа выросли в цифровом мире, где ценность — в опыте, а не в обладании. Для них важнее легкость, мобильность и возможность выбора "здесь и сейчас", а не накопление. Поэтому расставание с вещами для них — не потеря, а естественная часть движения вперед”, – рассказывает клинический психолог Дарья Новикова.


Треть самарцев (28%) хранят ненужные вещи из-за того, что нет времени их разобрать и выбросить ненужное. Еще 16% хранят их в надежде, что однажды они снова пригодятся. Только 13% опрошенных регулярно избавляются от ненужных вещей, а 15% утверждают, что вообще не покупают ненужные вещи. Интересно, что больше всего склонны к накопительству склонны мужчины: среди них 76% по тем или иным причинам хранят ненужные вещи. Среди женщин таковых оказалось 65%.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
20 ноября 2025, 11:26
Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
9 из 10 жителей Самары планируют в этом году дарить новогодние подарки. Общество
119
52% самарцев рассчитывают на получение тринадцатой зарплаты
20 ноября 2025, 10:19
52% самарцев рассчитывают на получение тринадцатой зарплаты
Больше всего же тех, кто ожидает получения годовых премий, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц — 67%. Общество
148
Только 30% работающих самарцев полностью используют все дни отпуска до конца года
19 ноября 2025, 11:52
Только 30% работающих самарцев полностью используют все дни отпуска до конца года
В ходе исследования выявили закономерность: зарабатываешь больше — отдыхаешь меньше. Общество
513
В центре внимания
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
118
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
158
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
612
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
1123
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1852
Весь список