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Более 22 тысяч молодых людей Самарской области пройдут профориентацию в этом году

10 апреля 2025 17:23
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Службой занятости Самарской области проводятся разнообразные мероприятия для школьников и студентов.

В рамках апробации федерального проекта по профориентации и маршрутизации молодежи службой занятости Самарской области проводятся разнообразные мероприятия для школьников и студентов.

В этом году молодые люди смогут посетить экскурсии на региональные предприятия, профориентационные занятия и тренинги, заседания клубов занятой молодёжи, а также Самарскую выставку профессий, на которой работодатели представят модели своих рабочих мест.

Кроме того, в регионе продолжается профориентационная работа со студентами последних курсов. Целью является выявление риска нетрудоустройства выпускников и молодых специалистов, а также оказание им своевременной помощи в выстраивании карьерного трека в рамках полученной профессии. На текущий момент более 10 тысяч студентов приняли участие в опросах службы занятости.

Молодым людям в случае наличия риска нетрудоустройства предлагается содействие органов службы занятости, включая составление индивидуального плана поиска работы, в рамках которого осуществляется подбор вакансий, помощь в составлении резюме, обучение навыкам самопрезентации для собеседования с работодателем, а также консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Помощь в определении будущей профессии, а также содействие в трудоустройстве молодых людей – важное направление деятельности службы занятости, благодаря которому уровень безработицы среди молодых людей Самарской области в прошлом году составлял всего 4%, что ниже общероссийского значения.

Напомним, что Самарская область стала одним из 11 регионов, где проходит пилотная апробация проекта по профориентации и маршрутизации молодёжи к работодателям.

 

Фото:   минтруд СО

 

 

Теги: Самара

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