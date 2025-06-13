66% самарцев поддерживают полный запрет продажи электронных сигарет

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Минпромторг РФ в лице министра Антона Алиханова поддержал тотальный запрет вейпов, заявив об этом на «Неделе российского ритейла». 66% экономически активных самарцев также выступают за полный запрет продажи электронных сигарет.

Женщины одобряют запрет чаще мужчин. Чем старше горожане, тем больше среди них сторонников инициативы: за полный отказ от продажи электронных сигарет выступает 61% молодежи до 35 лет, а среди граждан старше 45 лет таких уже 75%.



За запрет вейпов чаще выступают некурящие и курильщики обычных сигарет (по 76%). Среди пользователей электронных сигарет с такой мерой согласны лишь 17%.

Время проведения: 2—9 июня 2025 года