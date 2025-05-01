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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

56% самарцев верят в глобальное потепление. Среди женщин таких больше, чем среди мужчин. Молодежь верит в изменение климата чаще старшего поколения (64% среди респондентов до 35 лет против 41% среди тех, кто старше 45).



23% не верят в глобальное потепление, каждый пятый затруднился (21%) обозначить свое мнение: «Мошенничество капиталистов»; «Планета на протяжении своего существования меняет циклы, человек влияет на это лишь в рамках погрешности. Раздутая проблема глобального потепления направлена только на то, чтобы зарабатывать на ней деньги»; «Это все мифы и байки ученых».



6 из 10 горожан считают основной причиной климатических изменений деятельность человека, 28% — естественные процессы. Женщины чаще мужчин винят антропогенное влияние. Больше сторонников данного мнения среди молодежи до 35 лет (69% против 54% среди тех, кому больше 45 лет). Респонденты отмечают: «Слишком много факторов для однозначного ответа, но человек сильно ударил по планете»; «Климат меняется, а текущие изменения — последствия деятельности человечества».



Время проведения: 10 февраля — 25 апреля 2025 года