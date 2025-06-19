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42% самарцев считают, что любовь важнее карьеры

19 июня 2025 09:45
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42% самарцев считают, что любовь важнее карьеры

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города, имеющие постоянную работу.

42% самарцев считают, что любовь важнее карьеры. 27% ставят на первое место профессиональные успехи.


Тех, для кого чувства в приоритете, больше среди мужчин в возрасте от 35 до 45 лет (каждый второй) и среди женщин до 35 лет (40%).

Среди респондентов до 35 лет доля выбирающих отношения лишь немногим больше доли тех, кто предпочитает карьеру, — среди молодежи больше всего карьеристов.

31% работающих не смогли выбрать между любовью и карьерой. Респонденты отмечают, что важен баланс: «Одно без другого теряет смысл»; «Любовь карьере не мешает».

Время проведения: 13 мая — 3 июня 2025 года

Теги: Опрос

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