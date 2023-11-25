26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта

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В воскресенье, 26 ноября 2023 года, на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдут финальные соревнования Кубка Самарской области по компьютерному спорту среди студентов, а также гонки дронов и состязания по спортивному программированию. В рамках спортивного праздника будут работать и другие площадки.

Для удобства киберспортсменов и зрителей задействуют дополнительный подвижной состав городского пассажирского транспорта.

Так, с 09:00 до 20:00 для подвоза и развоза участников мероприятия обеспечат усиленную работу следующих маршрутов:

- трамвайного маршрута № 11 «Стадион «Самара-Арена – Автостанция «Аврора» – будут курсировать 8 трамвайных поездов, с интервалом движения 18-20 минут;

- трамвайного маршрута № 12 «Стадион «Самара Арена» – «Юнгородок» – будут работать 8 трамвайных поездов, с интервалом движения 19-25 минут.

Кроме того, до стадиона «Солидарность Самара Арена» можно также добраться, воспользовавшись другими видами сопутствующего общественного транспорта.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.