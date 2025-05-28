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25% самарцев хотели бы возглавить компанию, в которой работают

28 мая 2025 09:53
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25% самарцев хотели бы возглавить компанию, в которой работают

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

25% самарцев хотели бы возглавить компанию, в которой работают. При этом мужчины значительно амбициознее, чем женщины: о должности гендиректора мечтают 31% представителей и лишь 18% работающих горожанок. Стремление к руководящей позиции сильнее выражено у сотрудников с зарплатой выше среднего: среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, о таком витке карьеры мечтают 33%, тогда как среди тех, чей доход меньше, — только 20%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего хотели бы стать директорами компании, в которой работают, менеджеры по логистике (35%), специалисты по клиентскому обслуживанию (34%) и продажам (32%). Менее всего стремятся к этой руководящей должности бухгалтеры (12%), психологи (10%), а также фармацевты и секретари (по 7%).
 

Время проведения: 4 апреля — 26 мая 2025 года

Теги: Опрос

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