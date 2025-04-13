12% россиян обеспокоены сокращениями из-за роботизации

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Каждый восьмой россиянин испытывает беспокойство, что роботизация и искусственный интеллект (ИИ) приведет к сокращениям, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование компаний девелопер Level Group и платформы hh.ru.

По результатам исследования, некоторые из респондентов считают, что работодатели внедряют технологии не для удобства сотрудников, а для оптимизации расходов. 73% опрошенных не против внедрить ИИ в свою работу. При этом, 12% опрошенных обеспокоены, что за этим последуют сокращения рабочих мест.

35% респондентов полностью поддержали роботизацию, отметив, что это повысит эффективность и оптимизирует рабочий процесс. При этом 38,5% опрошенных тоже не выступили против, но с условием сохранения рабочих мест.

В то же время 7% выразили уверенность, что ИИ невозможно использовать в их работе, а 6% не смогли дать определенного ответа.

"Исследование показало: российские сотрудники готовы к новым технологиям, однако хотят чувствовать себя защищенными в процессе их внедрения", — сказала директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова при этом подчеркнула, что ИИ, в первую очередь, является инструментом, который поможет оптимизировать рабочий процесс, а не альтернативой человеческому труду.