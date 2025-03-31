11% самарцев постоянно используют иностранные слова на работе

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Англицизмы против ненормативной лексики — что чаще звучит на работе? В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

11% самарцев постоянно используют иностранные слова в рабочей коммуникации, 55% — время от времени: «Большинство технологических процессов, компьютерных программ и рабочих принципов, для которых эти слова используются, разработаны в англоязычных странах». Лишь каждый третий (34%) никогда не употребляет иностранных слов.



Что касается замечаний коллегам по поводу использования англицизмов, то регулярно их делают лишь 4% респондентов, а каждый пятый — иногда. Большинство же горожан (76%) предпочитают не акцентировать внимание на этом.



Англицизмы на работе чаще можно услышать от мужчин, чем от женщин. Впрочем, и замечания по поводу иностранных слов также чаще раздают мужчины.



Опрошенные с доходом от 100 тысяч рублей объясняются с коллегами с помощью англицизмов чаще, чем те, чей доход меньше. Замечания по этому поводу они также раздают активнее.



Респонденты до 35 лет любят ввернуть иностранное словцо в рабочий диалог больше тех, кто старше. А сотрудники от 45 лет чаще делают замечания.



«Англицизмы можно использовать вместо мата, потому что их смысл можно понять по-разному», — шутят респонденты.