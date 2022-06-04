Высшая школа в помощь импортозамещению: как ВУЗы создают разработки и готовят специалистов

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В рамках «Недели науки» на площадке СамГМУ прошла панельная дискуссия «Роль ВУЗов и их индустриальных партнёров в политике импортозамещения». Мероприятие организовала управляющая компания научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития».

Уже сегодня вузы принимают активное участие в обеспечении технологического суверенитета нашей страны, готовя специалистов и создавая разработки для промышленного производства.

На панельной дискуссии представители научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», молодые учёные, ректоры вузов, а также представители промышленной отрасли и власти регионов обсудили работу вузов в осуществлении программы импортозамещения, а также поговорили о дальнейших действиях в обеспечении технологического суверенитета нашей страны. Модератором встречи выступил Евгений Сженов, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика».

Владимир Гутенев, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, поделился мнением по теме дискуссии:

«Прошлый год у нас был годом науки, он был весьма успешным. Теперь у нас наука будет в фокусе внимания ближайшие 10 лет. Не сомневаюсь, что для Самарской области это будет время больших успехов. Главное наше достижение — это НОЦ. На мой взгляд, среди всех научно-образовательных центров лидером является НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Сегодняшние условия довольно серьезны. Мы понимаем безальтернативность широкого импортозамещения. НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» делают для этого много, упрощая связь между заказчиком на инновационные решения и тем, кто их предоставляет».

Геннадий Котельников, член наблюдательного совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», Председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик Российской академии наук, в контексте приветственного слова подчеркнул значимость задачи импортозамещения, отметив возможность ее решения:

«Мы привыкли ко всему замещённому. Сейчас отечественное производство значительно сократилось. Вместе с тем, мы имеем все возможности, чтобы обеспечить технологический суверенитет России. В Самаре почти 100 тысяч студентов, а в вузах у нас работает 5.5 тысяч преподавателей и 3.5 тысячи кандидатов наук. Интеллектуальный потенциал вузов нужно использовать по максимуму. Во всех республиках мы должны делать все, чтобы пойти по пути импортозамещения. Задача действительно сложная, но решить ее придётся».

Ольга Михеева, Генеральный директор управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» –«Институт регионального развития», советник Губернатора Самарской области, в своем приветственном слове отметила качество работы СамГМУ над современными задачами:

«Мероприятие неслучайно было проведено на площадке Самарского государственного медицинского университета, ведь это один из немногих вузов, где сейчас идёт активная работа по импортозамещению и создается реальная продукция, которая соответствует современным стандартам. У научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будещего» с Александром Колсановым, ректором СамГМУ, большие планы на реальное производство и коммерциализацию тех идей и разработок, которые создаются в вузе».

Ольга Михеева в своем выступлении рассказала о работе, проведенной с образовательными организациями и индустриальными партнерами, в рамках программы импортозамещения:

Управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» провела рабочие встречи с индустриальными партнерами в Ульяновске и Санкт-Петербурге, где была собрана большая таблица предложений для предприятий. По итогам от промышленных организаций была получена обратная связь. Сейчас планируется стратегическая сессия в Чувашской Республике, где будут рассмотрены аналогичные задачи.

В Самарском государственном техническом университете сейчас развиты такие направления, как энергетика, IT-технологии и нефтеперерабатывающая промышленность. Сейчас идет работа по развитию микроэлектроники.

Тамбовский государственный технический университет обладает мощными компетенциями в химии, материалах, агропромышленности. На базе ТГТУ организован технопарк «Вернадский», который работает по актуальным направлениям.

Идет активная работа с Самарским государственным университетом путей сообщения и РЖД

Были приняты решения по работе Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева над импортозамещением. С Дмитрием Глушко, ректором МГУ им. Н. П. Огарева, планируется работа с пищевой и строительной промышленностями, от которых поступают заказы на разработки.

В Рыбинске (Ярославская область) была проведена большая стратегическая сессия с ПАО «ОДК-Сатурн», где прорабатывались алгоритмы работы по импортозамещению, выстраиванию правильного реинжиниринга с надлежащим определением проблемных зон в этой работе и путей их преодоления.

Ольга Михеева также отметила, что Владимиру Гутеневу, председателю Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, была направлена таблица, где были обозначены отрасли и степени готовности научно-технологических идей проектов по импортозамещению. Было принято решение о проведении мероприятий на базе комитета Государственной Думы по промышленности и торговле с приглашением соответствующих компетентных структур, потому что сейчас стоят задачи в закрытии долины смерти в научно-технологической цепочке и выстраивании реинжиниринга. Вместе с тем есть понимание по выстраиванию логистики четких цепочек и уровням готовности. Следует определить разработки и их исполнителей, чтобы они смогли попасть к конкретному заказчику, у которого произошло выпадение в технологическом процессе производства.

«Не буду скрывать, присутствуют сложности. Предстоит далеко не простой процесс, придётся многое поменять в мыслительном, технологическом и методологическом подходах в научно-технологической сфере. Тем не менее мы принимаем вызов, будем выстраивать не только работу по импортозамещению, но и анализировать кооперационные цепочки, а также выстраивать автономные технологические отрасли в России. В наших планах выйти с предложением, чтобы инженерия будущего стала экспериментальной площадкой для выстраивания новой концепции по научно-технологической мысли, то есть создавать автономную технологическую отрасль в стране. За основу возьмем те компетенции, которыми сильны вузы НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», – рассказала в своем выступлении Ольга Михеева.

Александр Колсанов, ректор Самарского государственного медицинского университета, подробно рассказал о векторах и результатах работы вуза

«Мы активно занимаемся импортозамещением с 2014 года. Наша деятельность направлена на прикладную науку. В рамках дорожной карты мы планируем каждый год создавать по несколько разработок. Сейчас мы выстраиваем в регионе центр медицинских технологий. На данный мы вывели на рынок уже более 25 разработок. Поддержка вуза от НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» — это отличная помощь и возможность расти, ведь благодаря НОЦ университеты и реальный сектор экономики работают сообща. Что касается нынешней ситуации с импортозамещением, я настроен позитивно. Постоянно есть какие-то трудности, но их всегда можно преодолеть».

Евгений Сженов подчеркнул актуальность работы НОЦ и тематики мероприятия:

«Научно-промышленная кооперация сейчас — главная тема не только в студвесне, но и в усилиях всей нашей страны. На это направлена работа НОЦ. Следует отметить, что научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» сейчас является флагманом среди всех НОЦ, ведь он лидирует по количеству участников и активности. Если говорить об импортозамещени, активная работа вузов с производственными предприятиями важна не только для поднятия уровня вузов, но и для развития регионов».

В ходе мероприятия ректоры вузов-участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» поделились подробностями своей работы над импортозамещением с индустриальными партнёрами:

Максим Гаранин, и.о. ректора Самарского государственного университета путей сообщения:

«Мы активно взаимодействуем с РЖД. Совместно с РЖД мы проектировали Скоростную ветку Самара-Тольятти. Участие в НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» приводит нас к хорошим преобразованиям».

Дмитрий Глушко, и.о. ректора Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва:

«Я вижу главную задачу по импортозамещению в подготовке технологических команд под сложные задачи конкретного индустриального партнера. Также требуется перегруппировка сил и ресурсов среди университетов, чтобы технологические задачи и инженерная деятельнотсть университета обеспечивали в том числе и образовательный процесс».

Борис Костишко, ректор Ульявского государственного университета:

«Наш университет в основном занимается разработками по заданиям росатома и роскосмоса, а также по медицине. Прикладаная наука никогда не формируется сама по себе, это возникает потому что есть заказ. Роль НОЦ здесь очень важна, потому что у центра получается формулировать этот заказ и соединять ученых с производством».

Михаил Краснянский, ректор тамбовского государственного технического университета:

«Сегодня в ходе дискуссии звучала тема, что каждый вуз находится на определенном этапе пересмотра ценностей. Возникает вопрос что же вуз действительно может сделать? Как высшей школе создать свою продукцию и организовать проектную деятельность? НОЦ открывает совершенно новые возможности для своих участников Одной из основных проблем в науке является оторванность вузов от реального производства, НОЦ отлично ее решает».

Дмитрий Быков, Ректор Самарского государственного технического университета:

«Сейчас время возможностей. Два месяца у меня разрывается телефон от генеральных директоров, главных инженеров. На выполнение поставленных задач я задействовал почти весь свой кадровый резерв. Как у ректора, у меня очень хорошее настроение».

Павел Ишкин – временно исполняющий обязанности проректора по научной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский

государственный аграрный университет»

«Тот вопрос, который сегодня стоит по импортозамещению актуален и для сельского хозяйства, ведь в нем использовалось немало импортных технологий. Мы как аграрный вуз готовы помогать в этой сфере и продвигать наших производителей».

На правах модератора Евгений Сженов добавил, что НОЦ действительно направляет ректоров и индустриальных партнёров на достижение реальных целей.