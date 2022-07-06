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Вторая волна записи в первые классы стартует в Самаре 6 июля

6 июля 2022 10:20
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Вторая волна записи в первые классы стартует в Самаре 6 июля

Прием заявлений в первый класс в регионе начался с 1 апреля и завершился 30 июня текущего года. С 6 июля 2022 года по 5 сентября объявили вторую волну. В последний вагон могут пригнуть лишь те, кто не проживает на территории, закрепленной за выбранной школой. Об этом сообщили в администрации Кировского района Самары. 

Подать заявление в школу можно через Госуслуги, сервис работает в 66 регионах. Ребенка запишут в первый класс при наличии свободных мест. В ведомстве подчеркнули, что родители могут подать только одно заявление на одного ребенка и единственным способом,  

«Если подать через Госуслуги, почту и прийти в школу лично, будет отказ из-за дублирующего заявления», - сказано в сообщении.

 После получения приглашения родители должны принести оригиналы документов в школу в указанный срок, иначе тоже получат отказ. Для подачи заявления необходим паспорт, свидетельство о рождении ребенка и название школы, в которую записываете чадо. Если же в учреждении обучаются братья или сестры первоклашки, то дополнительно может понадобиться и их свидетельство о рождении. Подать заявление и подробнее ознакомиться с информацией можно на портале Госуслуг, сообщает ГТРК Самара.

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