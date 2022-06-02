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В Самарской области будут готовить специалистов в сфере беспилотной авиации, начиная со школьной скамьи

2 июня 2022 13:10
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В Самарской области будут готовить специалистов в сфере беспилотной авиации начиная со школьной скамьи

Самарская область нарастит подготовку в России кадрового потенциала по беспилотной авиационной технике - на базе Самарского университета им. Королёва и ряда местных учреждений среднего профессионального образования создан единый областной Центр развития компетенций по направлению беспилотных авиационных систем (ЦРК БАС).

Масштабная образовательная структура займется подготовкой не только специалистов в сфере беспилотной авиации - от обучения пилотированию и эксплуатации до вопросов проектирования, производства и ремонта БПЛА, но также подготовкой и повышением квалификации преподавателей для этой сферы и разработкой учебно-методических пособий и программ. Широк и возрастной охват аудитории ЦРК - от школьников и студентов до сотрудников промышленных предприятий, государственных и муниципальных структур.

"Главной целью созданного Центра развития компетенций станет выявление талантливой молодежи и ее привлечение к обучению в сфере беспилотных технологий, а также создание образовательной и научно-исследовательской среды для подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для беспилотной авиации. Уникальность нашего ЦРК по сравнению с другими подобными структурами в России - большая мультисегментность направлений обучения и больший охват аудитории - здесь и школьники и студенты колледжей и вузов, преподаватели и специалисты предприятий и организаций. В других регионах подобная образовательная деятельность, ведется, в основном, только по целевому набору", - рассказал директор Центра беспилотных систем Самарского университета им. Королёва Давид Овакимян.

Согласно программе деятельности ЦРК БАС, запланировано четыре уровня подготовки учащихся разных возрастных категорий: первый уровень для школьников 5-11 классов, второй - для студентов колледжей и техникумов, третий - для студентов вузов, четвертый - для специалистов организаций-партнеров. Сейчас идет проработка учебных программ и заключение договоров о взаимодействии между участниками и партнерами проекта.

В числе партнеров - НОЦ "Инженерия будущего", ракетно-космический центр "Прогресс", "ОДК-Кузнецов", авиационный завод "Авиакор", Институт регионального развития. Участниками проекта наряду с Самарским университетом им. Королёва стали министерство науки и образования Самарской области, Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова, Поволжский государственный колледж, кванториумы Самарской области, Центр одаренных детей "Вега" и Самарский государственный колледж.

Интерес к участию в проекте также проявили колледжи Башкирии, Пензенской и Ульяновской областей. В ЦРК БАС уже поступило более 50 заявок от общеобразовательных школ Самарской области с предложением принять их в проект и помочь в создании у них специализированных инженерных классов авиастроительного профиля.

Самарский университет им. Королёва заявлен как базовая площадка по подготовке учащихся учебных заведений среднего, профессионального и высшего образования. Занятия будут вести аспиранты и преподаватели университета, практические занятия и экзамены по внешнему пилотированию будут проходить на учебном аэродроме вуза и на площадке техникума авиационного и промышленного машиностроения. Набор обучающихся запланирован с июня по сентябрь, занятия начнутся с октября, экзамены у студентов пройдут в июне следующего года, школьники закончат учебу в мае.

"Задача университета - стать методическим центром, обеспечивающим непрерывность образования будущих специалистов по беспилотным системам. Центр будет готовить как специалистов, так и преподавателей в этой сфере. Если говорить о прогнозируемом количестве учащихся на предстоящий учебный год в рамках ЦРК БАС, то примерно около 100 человек планируется от учреждений среднего профессионального образования. Плюс еще наши студенты, их также будет обучаться около 100 человек. И уже более 50 заявок поступило от различных школ по теме создания и курирования авиационных классов и, скорее всего, этих заявок будет больше, - отметила проректор Самарского университета им. Королёва Виктория Болгова. - В числе актуальных вопросов сейчас - нужно определиться с целевой подготовкой преподавателей в сфере БАС для учреждений среднего профессионального образования, разработать концепцию типовой материальной базы для подготовки специалистов, потому что у разных учреждений разная техника от разных производителей. Также нужно наладить взаимодействие с партнерами по формированию реального запроса на подготовку специалистов, на формирование определенных компетенций. Точек взаимодействия у нас много, мы открыты к сотрудничеству".

Фото: Наталия Орлова

Теги: НОЦ

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