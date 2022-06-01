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Ученые Самарского университета им. С.П. Королёва разработали проект роботизированного комплекса для спасения космонавтов

1 июня 2022 19:04
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Ученые Самарского университета им. С.П. Королёва разработали проект роботизированного комплекса для спасения космонавтов

Ученые Самарского университета им. С.П. Королёва, вуза-участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», разработали проект роботизированного комплекса для спасения космонавтов, оказавшихся в открытом космосе без страховочного крепления к станции.

Заведующий межвузовской кафедрой космических исследований вуза, профессор Игорь Белоконов пояснил: 

«Когда космонавты перемещаются по внешней поверхности станции, они цепляют фалы к специальным поручням и скобам, иногда карабин фала приходится перецеплять, и если будет допущена оплошность или крепление подведет и этот трос случайно отстегнется, то космонавт начнет отдаляться от станции и может через несколько часов погибнуть, когда в скафандре закончится запас кислорода».

Идея разработчиков Самарского университета имени Королёва заключается в создании наноспутника-спасателя, который в чрезвычайной ситуации отправится за улетающим от борта космонавтом и возьмет его на буксир, стыкуясь со скафандром.

Как отметил Игорь Белоконов, за время освоения космоса было создано множество устройств для перемещения космонавтов в открытом космосе. Однако большие габариты и масса этих устройств создают некоторые неудобства. Помимо этого, их использование ограничивается в критических условиях, когда космонавт, к примеру, потеряет сознание. 

Разработанный самарскими учеными спасательный комплекс включает в себя: автоматизированную систему управления, высокоточное пусковое следящее устройство, электромеханическую лебедку с запасом спасательного троса, устройство отделения наноспутника и сам наноспутник с блоком маневрирования. 

Спасательный трос закреплен на заднем по траектории полета торце наноспутника, на переднем торце установлены стыковочное устройство, осветительный фонарь и видеокамеры, передающие изображение на корабль. 

Как сообщает Игорь Белоконов, в ближайшее время вуз, вероятно, направит в Роскосмос предложение о включении своего изобретения в структуру будущей орбитальной станции РОСС, которая должна будет прийти на смену МКС.

Теги: НОЦ

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