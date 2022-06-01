Ученые Самарского университета им. С.П. Королева, ВУЗа-участника НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", разработали новый метод анализа крови

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Используя современные технологии спектроскопии и нейросетевые математические модели, исследователи научились по одной капле крови диагностировать нарушения функции почек. Авторы ожидают, что их разработка ляжет в основу доступного метода для практической медицины.



В современной медицинской практике анализ крови остается одним из наиболее доступных и распространенных методов первичной клинической диагностики. Однако возможности анализа можно значительно расширить, если перейти от отдельных показателей или их совокупности к рассмотрению сразу всего комплекса изменений компонентного состава крови.

Это становится осуществимо с помощью поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии, отметил член комитета "Медицинские технологии" НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета им. Королева Иван Братченко:

«При взаимодействии света с образцом крови меняется энергия фотонов. Отслеживая эти изменения энергии, можно определить химический состав исследуемого образца. Применение продвинутого математического аппарата на основе нейросетей помогает найти зависимости между оптическим сигналом и химическим составом крови. Это позволяет с высокой степенью точности определить наличие заболевания и оценить тяжесть течения болезни».



По мнению ученых Самарского университета им. С.П. Королева, авторов разработки, новый метод сделает анализы более доступными, а вследствие повысит качество медицинской помощи.

«Мы использовали новую методику усиления оптического сигнала на основе эффекта плазмонного резонанса, который наблюдается при применении наночастиц благородных металлов. В сравнении со стандартными средствами диагностики наш подход не требует сложной подготовки образцов и применения дополнительных химических реагентов. Это делает анализ точнее и в разы дешевле зарубежных аналогов», — объяснил Иван Братченко.

Новый метод был проверен на образцах плазмы крови больных с хронической болезнью почек. Угнетение функции этого органа было выявлено с высокой степенью точности.

Следующим шагом станут широкие клинические испытания предложенного метода, а также расширение спектра его применений.