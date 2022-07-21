ЦУР Самарской области стал местом притяжения студентов

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В любой образовательной программе решающую роль играет практика. Только практический опыт способен сделать из новичка профессионала.

В этом уверены и студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

В течении двух недель будущие управленцы знакомились с основными направлениями работы Центра управления регионом Самарской области.

Практиканты смогли освоить навыки в подготовке и оформлении официальных писем, пресс-релизов для СМИ. Узнали, что такое официальный паблик и чем он отличается от профиля в социальной сети, как его вести и как правильно формировать ответ на сообщения граждан в соцсетях. Ребята также ознакомились с особенностями онлайн социологии и её преимуществами. Студенты узнали, как устроено взаимодействие ЦУР с органами власти в регионе.

«Хочу выразить огромную благодарность за предоставленную возможность пройти производственную практику в ЦУР, – говорит студентка 3 курса Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Елена Ситникова. - Встретили нас очень тепло, и если возникали какие-то вопросы, то всегда приходили на помощь. Мы увидели механизм общения органов власти с населением изнутри, процесс обработки обращений. Было очень интересно и познавательно. Надеюсь, что еще представится возможность побывать здесь на преддипломной практике».

ЦУР Самарской области — это координационный центр, который занимается сбором сообщений, жалоб и предложений от жителей региона, которые они оставляют в открытых источниках в Сети.

Это инструмент прямой и эффективной коммуникации жителей и власти с целью решения проблемных вопросов. Основные ценности структуры: оперативность, результативность и ответственность.

Все обращения проходят обработку и направляются в профильные ведомства. Самому заявителю не нужно ходить по инстанциям, писать письма и искать, кто же ответит на его вопрос. Ответ человек получает на той же площадке, на которой оставил сообщение. Время ответа напрямую зависит от темы и времени подачи заявки.

Главным инструментом мониторинга ЦУР является система «Инцидент Менеджмент». За день посредством цифровой платформы обрабатываются сотни сообщений пользователей.

Обращения жители могут сделать и через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

«Особое внимание хотелось бы уделить сотрудникам ЦУР,. - отмечает студентка 2 курса Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Лиана Уснунц. - Они были вежливы, отзывчивы, с пониманием относились к каждой просьбе, а самое главное сумели расположить к себе, что существенно облегчило работу».

Студенты уверены, что пройдя практику в ЦУР Самарской области, они поднялись на ступень выше. В дальнейшем самые перспективные их них будут включены в кадровый резерв АНО «Диалог регионы».