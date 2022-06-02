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Самарских студентов познакомили с развитием космонавтики

2 июня 2022 12:31
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Самарских студентов познакомили с развитием космонавтики

В «Точке кипения Hi-Tech» управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» совместно с ПАО «ОДК-Кузнецов» и Самарским университетом провели мероприятие, посвящённое Всемирному дню авиации и космонавтики «Движение к космосу».

Содержательная часть программы была разработана участником комитета «Двигателестроение» НОЦ – Институтом двигателей и энергетических установок.

Для студентов Самарского университета, ВУЗа участника НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", мероприятие началось с экскурсии в музее и в новых производственных цехах ПАО «ОДК-Кузнецов», индустриального партнёра научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». 

О приобщении студентов к профессии с помощью практики поделился мнением Доктор технических наук, профессор Самарского университета Владимир Зрелов:

«Когда я учился в Куйбышевском авиационном институте, половину дня мы проводили на занятиях, а другую половину на заводе. Мы работали, держали в руках детали и думали, как можно сделать лучше. Замечательно, когда студент разбирает и собирает двигатели своими руками, понимает, как они работают. Понять принцип работы чего-либо, усовершенствовать что-то можно только благодаря собственному опыту».

В «Точке кипения Hi-Tech» управляющей компанией НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» АНО «Институт регионального развития» была организована выставка экспонатов Архива РАН и МВЦ «Самара Космическая», посвящённая организации совета «Интеркосмос», созданного в 1966 году. Студенты познакомились с фотографиями и документами из истории космической отрасли.
 
Ольга Селиванова, начальник отдела комплектования Архива РАН, отметила, что выставка по «Интеркосмосу» проходит впервые.
 
На выставке были представлены документы и фотографии, имеющие огромное значение в развитии космонавтики. Сотрудники Архива РАН особенно выделили среди экспонатов свидетельство о полёте международного Советско-индийского экипажа с подписями всех участвовавших космонавтов и фотографию Советско-французского экипажа с дарственной надписью совету «Интеркосмос» от командира этого полёта – Владимира Александровича Джанибекова.

Александр Работкевич, директор Архива РАН, кандидат культурологии, подчеркнул значимость такого мероприятия: 

«Известный тезис, что без прошлого нет настоящего, а настоящее формирует будущее. В наше время, как и в любое другое сохранение памяти о достижениях отечественной науки в самых разных отраслях очень важно, потому что двигаться вперёд можно только тогда, когда ты понимаешь своё историческое прошлое. Наша деятельность служит делу сохранения культурного наследия народов нашей страны для настоящего и будущих поколений. Это особенно важно в этом году. Году, который объявлен президентом годом сохранения культурного наследия».

Следует отметить, что сотрудничество НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» с Архивом РАН будет развиваться. В планах передвижение выставки и ее пополнение, ведь Александр Работкевич презентовал научно-образовательному центру «Альбом космических путешествий» К.Э. Циолковского.

В рамках мероприятия «Движения к космосу» студенты послушали лекции ученых и смогли задать вопросы о будущей профессии, науке и производстве. 

О молодежном НОЦ рассказали Даниил Бажин, директор акселерационных программ управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» АНО «Институт регионального развития» и  Александр Кузин, Руководитель направления по формированию и реализации проекта "Молодежный научно-образовательный центр  "Инженерия будущего" управляющей компании НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" "Институт регионального развития.

Открытую лекцию о вкладе ПАО «ОДК-Кузнецов» в развитие космической столицы России и новых перспективных проектах предприятия провёл главный инженер ПАО «ОДК-Кузнецов» Олег Гусев

Открытую лекцию о перспективах развития авиационных и ракетных двигателей провёл доктор технических наук, профессор Самарского университета Владимир Зрелов

Открытую лекцию о первом отряде космонавтов провёл доктор технических наук, профессор Самарского университета Валентин Павлов

Открытую лекцию о развитии ракетно-космической техники провёл доктор технических наук, главный конструктор ракетных двигателей ПАО «ОДК-Кузнецов» Валерий Данильченко

В открытом диалоге со студентами Самарского университета приняли участие Генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов», сопредседатель комитета по двигателестроению НОЦ мирового уровня "Инженерия Будущего", член управляющего совета НОЦ Павел Чупин, главный инженер ПАО «ОДК-Кузнецов»  Олег Гусев и директор института двигателей и энергетических установок Самарского университета, Сопредседатель комитета "Двигателестроение" НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Виталий Смелов. 

Завершилось мероприятие награждением лауреатов областной премии имени Д.И. Козлова. Было торжественно награждено 15 выпускников, аспирантов и магистров Самарского университета, проявивших себя в научных исследованиях.

Теги: НОЦ

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