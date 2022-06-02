Самарские ученые адаптировали работу беспилотников для жаркого климата

165

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва, вуза-участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» совместно со специалистами компании-разработчика беспилотников оптимизировали системы охлаждения двигателей отечественных беспилотных летательных аппаратов, которые предназначены для работы в условиях жаркого климата. Двигатель БПЛА сможет эффективно и надежно работать в условиях высокой температуры, вплоть до 60 градусов цельсия. В дальнейшем это позволит увеличить поставки БПЛА из России в ряд стран Ближнего Востока.

«Адаптирование беспилотных летательных аппаратов к эксплуатации в условиях экстремально высоких и низких температур – задача над которой долгое время работает мировое научное сообщество в области авиации. Разработка учёных Самарского университета , вуза-участника НОЦ мирового уровня «Инженерия Будущего», бесспорно является научно-техническим открытием прикладного характера , причём мирового уровня, которое позволит значительно расширить географию применения тяжелых БПЛА», – прокомментировал Давид Овакимян, проектный Менеджер комитета по беспилотным технологиям НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», директор центра беспилотных систем Самарского университета.

Дневная температура воздуха в странах Ближнего Востока летом иногда приближается к 50 градусам Цельсия, создается дополнительная тепловая нагрузка на технику, а значит страдает рабочий ресурс двигателя. В связи с этим было принято решение улучшить систему охлаждения силовой установки.

«В ходе работ были рассмотрены различные варианты конфигурации вентилятора системы охлаждения. С помощью аналитического расчета мы определили наиболее оптимальные значения длины, ширины и угла установки лопаток вентилятора, было просчитано, насколько можно увеличить КПД лопаток и мощность вентилятора. В результате выполненных работ мы спроектировали два возможных варианта конфигурации вентилятора, благодаря которым двигатель будет стабильно и эффективно работать в климатических условиях стран Ближнего Востока. Кроме того, разработан модернизированный вариант системы охлаждения - с дополнительным вентилятором, который поможет двигателю беспилотников выдерживать еще более сложные, еще более жаркие условия эксплуатации», – отметил Дмитрий Угланов, доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей, научный руководитель лаборатории криогенной техники Самарского университета.