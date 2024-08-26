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С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей

26 августа 2024 11:50
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С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей

В 2024 году обучение своих детей средствами материнского капитала оплатили более 2 тысяч семей региона. 764 из них направили сертификаты на оплату содержания ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, а 1288 — на оплату образовательных услуг в организациях, реализующих программы высшего и среднего профессионального образования.

Средства маткапитала можно направить на следующие цели:

  • оплата образовательных услуг в организации либо у индивидуального предпринимателя, имеющего лицензию на осуществление данной деятельности;
  • оплата содержания ребенка, присмотра и ухода за ним в организации или у индивидуального предпринимателя, который имеет лицензию на осуществление данного вида деятельности;
  • оплата проживания и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом организацией на время обучения.

Материнский капитал может быть направлен на данные цели в отношении любого из детей младше 25 лет в том случае, если ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнилось три года. Направить средства сертификата на оплату дошкольного образования, присмотра, ухода за малышом можно сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.

Важно учесть, что выбранная организация либо индивидуальный предприниматель, оказывающий образовательные услуги, должны находиться на территории Российской Федерации.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на обучение детей можно дистанционно на портале Госуслуг, лично в любой удобной клиентской службе регионального Отделения СФР или в МФЦ.

В случае удовлетворения заявления перечисление средств осуществляется Отделением СФР по Самарской области в течение 5 рабочих дней. В отдельных случаях срок принятия решения может быть продлен до 10 рабочих дней.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональный линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

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