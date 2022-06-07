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Проекты четырех молодых ученых Самарского университета, ВУЗа-участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» получили гранты Президента России

7 июня 2022 12:29
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Проекты четырех молодых ученых Самарского университета, ВУЗа-участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» получили гранты Президента России

Федеральный инспектор по Самарской области Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов вручил свидетельства Совета по грантам Президента Российской Федерации, подтверждающие победу в конкурсе, молодым учёным Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. 

«Исследовательские работы самарских ученых направлены на достижения в различных сферах: цифровых, интеллектуальных производственных технологий. Разработки применяются в авиа- и ракетостроении, медицине, юриспруденции, социально гуманитарных направлениях, многих других отраслях. Признание и поддержка со стороны государства важны для внедрения новых научных технологий, достижения поставленных целей в обеспечении технологической безопасности современном мире», – подчеркнул Михаил Феоктистов. 

Член наблюдательного совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», Председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик Российской академии наук Геннадий Котельников поздравил победителей конкурса и пожелал успехов в реализации научных проектов:

«Санкции, введеные в отношении нашей страны, «рубят» международные связи. Время сейчас непростое, но каким бы оно не было, важно принять вызов и обеспечить технологический прорыв, сохранить преемственность поколений, которые обеспечили мощь нашей страны, ее лидерство в самых разных сферах научной деятельности».

Ректор Самарского университета им. Королёва, сопредседатель управляющего совета научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» Владимир Богатырев отметил значимость поддержки молодых ученых:

«Поддержка молодых ученых крайне важна. На сегодняшний день научно-преподавательский состав университета представлен преимущественно двумя возрастными категориями – 60-70 лет и 30-40 лет. Между нами провал. При этом с ростом контингента университета и количества научных проектов растет и потребность в преподавателях и ученых. Именно поэтому на федеральном и региональном уровне выстроена система мер поддержки молодых ученых». 

Гранты получили:

  • Сопредседатель комитета «Новые материалы» научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», доктор наук Ярослав Ерисов победил в направлении «технические науки». Темой его проекта является «Исследование эволюции кристаллографической текстуры при инкрементальном формообразовании листовых заготовок».
  • По направлению «Социальные и гуманитарные науки» грант получил кандидат наук Андрей Инюшкин с проектом на тему «Правовое регулирование использования баз данных и технологии блокчейн в области геномных исследований». 
  • По направлению «Компьютерные науки и информатика» победителем стал кандидат наук Вадим Печенин с темой проекта «Разработка информационно-аналитической системы сопровождения научных статей, основанной на методах машинного обучения».
  • По направлению «Компьютерные науки и информатика» одержал победу кандидат наук Дмитрий Артемьев. Тема его исследования – «Анализ Рамановского рассеяния тканей эндометрия и плазмы крови для диагностики раковых заболеваний».
Теги: НОЦ

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