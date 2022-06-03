Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» на конгрессе «Сфера»

97

На XV Международном навигационном форуме при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» был проведен конгресс «Сфера», где с предприятиями аэрокосмической и смежных отраслей обсудили научно-технологические проекты импортозамещения, предложенные НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».



По развитию космических информационных технологий в рамках проекта «Сфера» прошла пленарная сессия «Сфера – Космос для человека», на которой обсудили актуальность и перспективы проектов участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»

Дмитрий Рогозин, Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», приветственным словом отметил необходимость технологического суверенитета России:

«Россия должна опираться прежде всего на собственные, созданные своим трудом и интеллектом инфраструктурные проекты. Страна, такая огромная, с таким большим количеством часовых поясов нуждается в инновационных средствах коммуникации: космической связи, широкополосного доступа в интернет – это все должно быть реализовано в рамках проекта «Сфера». В планах работы «Сферы» – не только удовлетворять государственные интересы, но и привлекать бизнес, поэтому нам необходима гибкая структура, которая совместит интересы партнерства между частными компаниями и ГК «Роскосмос».



Александр Блошенко, исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос», рассказал, на что направлен проект «Сфера»:

«Задачу обеспечения наших граждан комплексными информационными технологиями можно решить только глобальными инструментами. Соответствующими свойствами обладают только космические системы и только они для этого подходят. Одна из задач сферы - обеспечение связью и доступом в интернет из любой точки мира. Для бизнеса крайне важная задача – это мониторинг инфраструктуры. К 2025 году к интернету будет подключено почти 40 миллиардов устройств –это как компьютеры и телефоны, так и всевозможные датчики, которые контролируют разные объекты. В рамках «Сферы» мы уделили этому особое внимание».



«Проект «Сфера» – направлен прежде всего на совершенствование нашей повседневной жизни. Космические технологии значительно улучшат работу многих сфер деятельности, ведь это новый уровень в предоставлении услуг связи и дистанционного зондирования Земли, с которыми связаны без исключения все отрасли.

Поскольку проект Сфера предполагает привлечение коммерческих компаний, Центр коммерческого космоса, созданный в рамках программы деятельности НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», способен занять достойное место не только в его реализации, но и в осуществлении других космических проектов», – комментирует Оксана Вольф, заместитель директора департамента перспективных программ проекта «Сфера» Госкорпорации «Роскосмос».

Напомним, что 8 апреля в Самаре прошла стратегическая сессия по реализации проектов ЦКК и ЦЭК с участниками НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» и представителями Госкорпорации «Роскосмос». В результате совещания были определены дальнейшие шаги в развитии частной космонавтики.

На конгрессе Ольга Михеева, советник Губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития», и Оксана Вольф, заместитель директора Департамента перспективных программ проекта «Сфера» Госкорпорации «Роскосмос» выделили новые детали формирования консорциума участников ЦКК, а также приступили к разработке типового договора с потенциальными заказчиками услуг ЦКК.

«В настоящее время научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» ведёт усиленную работу по нескольким направлениям.

Одно из самых первых – импортозамещение. Мы уже провели совещания с двумя стратегическими партнёрами ОАО «РЖД» и северо-западным представительством Госкорпорация «Ростех». В рамках заседаний от них были получены запросы и установки, которые сформировали вектор работы Центра по импортозамещению.

В рамках Конгресса «Сфера» с Госкорпорацией «Роскосмос» мы обсудили детали формирования консорциума участников, разработку типового договора с потенциальными заказчиками услуг Центра коммерческого космоса – проекта научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», который является единым входным окном для частных космических предпринимателей», – комментирует Ольга Михеева.

Станислав Матвеев, проректор по научной работе БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, прокомментировал участие университета в НОЦ:

«От лица БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова рад выразить признательность нашим партнерам в НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего". Уже почти год БГТУ «ВОЕНМЕХ» является полноценным участником НОЦ, его лучшие специалисты предлагают свой опыт и видение для решения совместных задач, влияют на развитие центра. Компетенции такого вуза как БГТУ «ВОЕНМЕХ», а именно уникальный опыт в области подготовки первоклассных специалистов в различных областях инженерии, опыт разработок сложных комплектов в рамках постановления Правительства РФ № 218, а также проведение сложнейших междисциплинарных исследований и расчетов, поможет НОЦ сделать уверенный шаг вперед в реализации бизнес-центра частной космонавтики. Уверен, что наши сегодняшние, а также будущие проекты послужат подспорьем в развитии НОЦ и всей страны в целом».

В рамках конгресса прошло пленарное заседание «Космические системы дистанционного зондирования земли. Геоинформационные системы и сервисы», на котором выступила делегация Самарского университета им. Королева. Андрей Чернов, член комитета «Аэрокосмос» НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории прорывных технологий дистанционного зондирования Земли, и Владимир Богатырёв, сопредседатель управляющего совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, рассказали о Комплексной системе дистанционного мониторинга Приволжского Федерального округа.

Владимир Богатырев поделился подробностями работы системы, а также выделил сферы ее применения:

«Геоинформатика является одной из «точек роста» университета, в которой мы постоянно расширяем свои знания и компетенции.

Около десяти лет назад была заложена единая цифровая картографическая основа и адресный план Самарской области, где представлены все населенные пункты с точностью «до дома» с различными характеристиками, например, численностью населения по группам возрастов или годом постройки здания. Ежегодно система совершенствуется и наполняется новой информацией, которая имеет широкое практическое применение в самых разных сферах: градостроительстве, сельском хозяйстве, природопользовании, ЖКХ, управлении дорожной безопасностью и на транспорте».

Андрей Чернов о перспективах разработки:

«Вся информация проходит камеральную и полевую верификацию, и это позволяет органам власти принимать правильные решения, оказывать адресную господдержку, вести точный кадастровый учет земель и различных объектов, вводить их в оборот и выводить из него. В частности, выявлено более 30 тысяч объектов недвижимости, потенциально не поставленных на кадастровый учет, это широкое поле для деятельности контролирующих органов. В сельском хозяйстве решения о выделении субсидий принимаются с учетом данных системы мониторинга о фактических площадях, занятых сельхозкультурами, и о реальном состоянии посевов».