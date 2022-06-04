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Импортозамещение: новые возможности и предложения для участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» от «Ростеха»

4 июня 2022 13:10
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Импортозамещение: новые возможности и предложения для участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» от «Ростеха»

Импортозамещение: новые возможности и предложения для участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» от Северо-западного представительства Госкорпорации «Ростех»

Время диктует новые условия, но мы принимаем их и продолжаем работать. Управляющая компания научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» — «Институт регионального развития» — организовала стратегическую сессию по вопросам импортозамещения и развития научно-технологической кооперации.

Александр Гуров, руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех» в Санкт-Петербурге, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России, член ЦС ООО «СоюзМаш России», советник Губернатора Санкт-Петербурга, вступительным словом обозначил текущую ситуацию и необходимость незамедлительных действий: 

«Само время поставило перед нами задачу импортозамещения. Отечественное производство работает давно, но сейчас необходимо ускориться. Делать успешные шаги получится путём конкретных решений и мероприятий». 

Максим Грушкин, директор по стратегии Госкорпорации «Ростех», выделил сферы, которые наиболее сильно нуждаются в импортозамещении, и подчеркнул продуктивность партнёрства с НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»:

«В рамках работы над импортозамещением мы сотрудничаем с НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». КАМАЗ, ТГУ и Самарский университет включены в работу. Сейчас перед нами стоит задача увеличить программу импортозамещения в гражданской продукции. Нужно предоставлять больше конечных продуктов потребителю в сфере производства медицинских и фармацевтических изделий, электроники, авиа и автомобилестроении, а также в секторе дорожностроительной и сельскохозяйственной техники».

Ольга Михеева, советник Губернатора Самарской области, Генеральный директор АНО «Институт регионального развития» — управляющей компании НОЦ «Инженерия будущего», в своём выступлении поделилась, как программа импортозамещения реализуется в НОЦ: 

«В НОЦ сейчас ведётся активная работа по импортозамещению. Наши участники не прекращают готовить предложения. Вместе с индустриальными партнёрами реализуются новые проекты». 

Ольга Михеева также рассказала об обратной связи от предприятий по проектам и продуктам университетов в области импортозамещения: 

  • От Куйбышевской РЖД поступило 193 запроса на импортозамещение. 60 запросов по электронной и радиоэлектронной технике, 56 запросов по химической продукции 12 запросов на устройства хранения, обработки и передачи информации, 16 запросов на сетевое и телекоммуникационное оборудование, 5 запросов на программное обеспечение, 28 запросов на машины и механизмы, 10 запросов на малую механизацию, 6 запросов на инструменты. 
  • 26 апреля в рамках XV Международного навигационного форума при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» состоялся конгресс «Сфера», где с предприятиями аэрокосмической и смежных отраслей обсудили научно-технологические проекты импортозамещения, предлагаемые вузами-участниками НОЦ. 
  • С 2020 года по реализации проектов НОЦ в рамках Госкорпорации «Ростех»действует рабочая группа, которая приняла новые решения по импортозамещению. 

По итогам стратегической сессии были определены будущие направления развития науки и технологий. Представители Госкорпорации «Ростех» заинтересовались разработками и предложениями участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»:

Виталий Смелов, сопредседатель комитета «Двигателестроение» НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», директор Института двигателей и энергетических установок Самарского национального исследовательского университет им. академика С.П. Королева выступил с информацией и предложениями по решению задач промышленных предприятий в области двигателестроения.

Иван Зубрилин, директор Инжинирингового центра Самарского университета, в своем выступлении рассказал о направлениях деятельности центра, а также представил примеры выполненных работ в рамках проектов «Цифровой испытательный полигон» и «Реверс инжиниринг и опытное производство».

Петр Скобелев, сопредседатель комитета по Искусственному интеллекту НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», Заведующий кафедры «Электронные системы и информационная безопасность» Самарского политеха, обозначил возможность предоставления услуг предприятиям ГК «Ростех», рассказав о внедрении интеллектуальных систем управления ресурсами для предприятий ГК «Ростех».

Наталья Злобина, сопредседатель комитета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» по образованию, руководитель представительства управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» в Тамбовской области, директор института дополнительного профессионального образования Тамбовского государственного технического университета, затронула тему подготовки и повышения квалификации кадров. Наталья Злобина подробно рассказала о сетевых образовательных программах НОЦ в интересах индустриальных партнеров.

Екатерина Печерская, представитель комитета «Новые материалы и технологии» НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», заведующая кафедрой «Информационно-измерительная техника и метрология» Пензенского Государственного Университета, рассказала о достижениях проекта программно-аппаратного комплекса и технологии модификации поверхности методом микродугового оксидирования.

Сергей Ганигин, директор дизайн-центра по микроэлектронике Самарского государственного технического университета, вуз-участник НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», рассказал о разработке радиоэлектронной техники и продукции, адаптируемой для коммерческого применения, а также о сотрудничестве с предприятиями гражданской промышленности, использующими изделия из энергонасыщенных материалов.

Выступления на стратегической сессии определили дальнейшие планы: взаимодействовать в рабочем порядке вузам-участникам НОЦ с предприятиями АО «ОДК-Климов», АО «НПО «Поиск», АО «НПП «Краснознамёнец», ООО НПО «ИнформБио», АО «НПП «Сигнал», АО «НИИ «Нептун», ООО «Электропласт».

 

 

 

Теги: НОЦ

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