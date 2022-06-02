Импортозамещение. Новые условия, как трамплин для молодых специалистов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе круглых столов обсудили развитие внутренних и экспортно-импортных перевозок в регионах обслуживания КбшЖД в условиях геополитических изменений и санкций.
В Уфе прошел крупнейший транспортно-логистический форум «PRO//Движение.Поволжье»
Он посетил площадки строительства распределительных газопроводов для догазификации в селах Ермаково и Сосновый Солонец.
Гендиректор «Газпром газораспределение Самара» проинспектировал строительство газопроводов для догазификации
В Самаре за сутки заболели 30 человек.
Где в регионе выявили новые случаи коронавирусной инфекции
Научный руководитель университета будет работать в отделении энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.
Научный руководитель Самарского университета Евгений Шахматов избран академиком Российской академии наук
Сотрудники «Т Плюс» организовали в парке им. Ю.А.Гагарина интерактивный праздник в честь Дня защиты детей.
Энергетики «Т Плюс» рассказали юным самарцам об энергобезопасности в День защиты детей
В течение года портал Карты жителя Самарской области посетило 252 675 человек. Суммарное количество визитов превысило 546 480 тыс.
Интернет-портал Карты жителя Самарской области отметил первый день рождения
Михаил Феоктистов провел рабочую встречу с активом Самарского реготделения организации «Российские Студенческие Отряды».
Поддержка и развитие студенческих отрядов – среди приоритетных задач молодежной политики региона
Вам необходимо перенастроить данные, введя реквизиты из новой квитанции от ООО «Самарские коммунальные системы».
Вниманию абонентов, оплачивающих водоснабжение и водоотведение через автоплатёж и Сбербанк-онлайн
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.47
-0.14
EUR 63.66
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре: «Невозможно запретить российскую культуру»
В Самаре пройдет экофестиваль «Природа, экология, будущее»
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Импортозамещение. Новые условия, как трамплин для молодых специалистов

2 июня 2022 14:02
154
Импортозамещение. Новые условия, как трамплин для молодых специалистов

Представители АНО «Институт регионального развития» — управляющей компании научно-образовательного центра «Инженерия будущего» посетили молодежную лабораторию «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики», созданную на базе Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева. Заведующий молодёжной лаборатории, региональный представитель АНО «Институт регионального развития» — управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» в республике Мордовия Александр Долганов и студенты-участники лаборатории подробно рассказали о своей  деятельности и перспективах своих проектов. 
Работа лаборатории направлена на создание электрокатализаторов для получения молекулярного водорода. На данный момент водород получают на основе катализаторов из дорогих металлов, поэтому стоит задача создать синтетические катализаторы без использования металла. 
В стенах лаборатории студенты реализуют и другие проекты. Например, будущие ученые изготавливают пористые материалы на базе органического геля, которые обладают высокой сорбционной емкостью, то есть активно поглощают вещества из окружающей среды. 


На данный момент изделия имеют следующие применения: 

  • очистка воды
  • удаление нефти с поверхности воды 

В зависимости от дополнительных составляющих данные разработки могут обладать дезинфицирующим и кровоостанавливающим свойствами. 
Студенты рассказали о возможности использования материала в очистке сточных вод, сельском хозяйстве и медицине 
Также участники лаборатории сейчас занимаются проектом по извлечению дорогих материалов из старых аккумуляторов, ведь вещества, которые используются в накопителях энергии не бесконечны. В вышедших из строя батареях содержится литий, который можно использовать повторно. 
«В условиях импортозамещения молодежные научные лаборатории имеют особое значения. Сегодня отечественные производители нуждаются в инновационных разработках, отвечающих современным запросам, а значит у студентов, будущих специалистов, появляется море возможностей для самореализации. Проекты научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», в особенности молодёжные лаборатории, становятся для студентов настоящим трамплином к научным достижениям», — подчеркнул Александр Долганов, Заведующий молодёжной лаборатории «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики», региональный представитель АНО «Институт регионального развития» — управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» в Республике Мордовия.

Теги: НОЦ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области будут готовить специалистов в сфере беспилотной авиации начиная со школьной скамьи
02 июня 2022, 13:10
В Самарской области будут готовить специалистов в сфере беспилотной авиации, начиная со школьной скамьи
 В регионе создан единый Центр развития компетенций по направлению беспилотных авиационных систем. Образование
187
Самарских студентов познакомили с развитием космонавтики
02 июня 2022, 12:31
Самарских студентов познакомили с развитием космонавтики
Содержательная часть программы была разработана участником комитета «Двигателестроение» НОЦ – Институтом двигателей и энергетических установок. Образование
155
Студенческий бизнес-инкубатор заработал на Куйбышевской железной дороге
02 июня 2022, 11:02
Студенческий бизнес-инкубатор заработал на Куйбышевской железной дороге
Студенческий бизнес-инкубатор — это инфраструктурный проект НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Бизнес
181
  • Консультант плюс
В центре внимания
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1 июня 2022  13:56
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1271
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
1 июня 2022  12:32
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
365
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ».
1 июня 2022  11:55
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ»
1898
в России также начинают действовать сразу несколько новых законов
1 июня 2022  09:21
В России также начинают действовать сразу несколько новых законов
424
Николай Патрушев провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа.
31 мая 2022  20:31
Дмитрий Азаров принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева
749
Весь список