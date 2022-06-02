Импортозамещение. Новые условия, как трамплин для молодых специалистов

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Представители АНО «Институт регионального развития» — управляющей компании научно-образовательного центра «Инженерия будущего» посетили молодежную лабораторию «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики», созданную на базе Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева. Заведующий молодёжной лаборатории, региональный представитель АНО «Институт регионального развития» — управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» в республике Мордовия Александр Долганов и студенты-участники лаборатории подробно рассказали о своей деятельности и перспективах своих проектов.

Работа лаборатории направлена на создание электрокатализаторов для получения молекулярного водорода. На данный момент водород получают на основе катализаторов из дорогих металлов, поэтому стоит задача создать синтетические катализаторы без использования металла.

В стенах лаборатории студенты реализуют и другие проекты. Например, будущие ученые изготавливают пористые материалы на базе органического геля, которые обладают высокой сорбционной емкостью, то есть активно поглощают вещества из окружающей среды.



На данный момент изделия имеют следующие применения:

очистка воды

удаление нефти с поверхности воды

В зависимости от дополнительных составляющих данные разработки могут обладать дезинфицирующим и кровоостанавливающим свойствами.

Студенты рассказали о возможности использования материала в очистке сточных вод, сельском хозяйстве и медицине

Также участники лаборатории сейчас занимаются проектом по извлечению дорогих материалов из старых аккумуляторов, ведь вещества, которые используются в накопителях энергии не бесконечны. В вышедших из строя батареях содержится литий, который можно использовать повторно.

«В условиях импортозамещения молодежные научные лаборатории имеют особое значения. Сегодня отечественные производители нуждаются в инновационных разработках, отвечающих современным запросам, а значит у студентов, будущих специалистов, появляется море возможностей для самореализации. Проекты научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», в особенности молодёжные лаборатории, становятся для студентов настоящим трамплином к научным достижениям», — подчеркнул Александр Долганов, Заведующий молодёжной лаборатории «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики», региональный представитель АНО «Институт регионального развития» — управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» в Республике Мордовия.