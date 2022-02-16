Пассажирским поездам назначили дополнительные остановки на КбшЖД

151

В рамках развития транспортной доступности регионов пассажирскому поезду №392 Москва – Челябинск назначена дополнительная остановка на станции Воеводское (Республика Мордовия) с 14 февраля.

С 15 февраля дополнительные остановки на станциях Чердаклы и Чуфарово (Ульяновская область) будет делать пассажирский поезд №391/392 Челябинск – Москва. С 16 февраля остановка Давлеканово (Республика Башкортостан) предусмотрена на маршруте поезда №13 Челябинск – Москва и с 17 февраля пассажирскому поезду №49/50 Самара – Москва будет введена дополнительная остановка на станции Новокуйбышевская (Самарская область).

Таким образом, жители отдалённых населённых пунктов Самарской и Ульяновской областей, Республик Мордовия и Башкортостан смогут напрямую добираться до Москвы, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников