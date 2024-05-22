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В Самарской области пошел гала-концерт фестиваля-конкурса «Творчество. Успех. Радость!»

22 мая 2024 16:33
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Для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На нём выступили победители отборочных зональных этапов.

В объявленный Президентом России В.В.Путиным Год семьи, в ДК «Заря» в Самаре прошел традиционный гала-концерт фестиваля-конкурса «Творчество. Успех. Радость!» для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На нём выступили победители отборочных зональных этапов, которые прошли весной этого года. Ребята подготовили танцевальные, вокальные, творческие номера. Для них – это возможность проявить себя, найти новых друзей и обрести уверенность в своих силах.

В Самарской области фестиваль проходит ежегодно, начиная с 2011 года. Организаторами фестиваля-конкурса выступают Благотворительный фонд «Радость», министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство образования и науки Самарской области.

— Нашему фестивалю уже 13 лет. Он проводится в рамках общественного проекта «Вернуть детство», инициированного Полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе. В рамках этого проекта идет ряд различных мероприятий, направленных на социализацию детей из организаций для детей-сирот, на включение их в творческую, спортивную жизнь. Порядка трехсот ребят ежегодно становятся участниками фестиваля-конкурса, — рассказывает директор благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова.

Основной целью конкурса является социализация воспитанников школ-интернатов, детских домов, социально-реабилитационных центров, учреждений для несовершеннолетних.

Главные задачи фестиваля-конкурса:

выявление, поддержка и продвижение одаренных детей – воспитанников специализированных учреждений в сфере музыкального и театрального творчества;

социальная адаптация воспитанников специализированных учреждений в совместном творчестве с учащимися детских школ искусств Самарской области;

приобщение детей к творческому процессу постижения нравственных основ национальной культуры и духовного богатства народа.

— Я считаю, что такой конкурс – это дорога в творчество, в будущее. Главное, такие конкурсы окрыляют ребят, дают им возможность проявить себя, свои таланты, выступить на сцене. Это укрепляет общий дух и уверенность в себе, встречаясь на одной площадке ребята общаются, дружат, «болеют» друг за друга, – отметила председатель попечительского совета благотворительного фонда «Радость» Эллина Азарова.

В программе фестиваля были организованы игровая программа для детей, подготовленная специалистами ДК «Заря», выставка работ победителей декоративно-прикладного конкурса «МастерОК», тематическая фотозона, а завершилось мероприятие гала-концертом с награждением финалистов.

– Для детей участие в конкурсах важно, потому что, находясь в этой атмосфере и процессе они видят, что могут добиться успеха. Подобные мероприятия дают мотивацию участникам продолжать заниматься творчеством. Более того, им нравится заниматься творчеством, некоторые из них в будущем планируют связать свою деятельность с творческим направлением, а для кого-то из ребят это станет хорошим увлечением, – говорит заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

По итогам выступлений, будет сформирована команда победителей, которая в сентябре представит Самарскую область на окружном финальном этапе в Уфе.

 

Фото:  скриншот видео СОВА

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