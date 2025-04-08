В Самаре завершился X Губернский фестиваль народного творчества «Рожденные в сердце России»

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Посвящение Победе: в столице губернии завершился самый большой в Самарском регионе смотр самодеятельных артистов – X Губернский фестиваль народного творчества «Рожденные в сердце России»

В Год защитника Отечества смотр народных талантов, который проходит в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции, увидели свыше 6500 зрителей.

Для Самарского региона фестиваль, который объединил коллективы из всех городов и районов нашей области, давно стал не просто событием, а культурным явлением. Для самодеятельных артистов фестиваль – это возможность выйти на большую сцену к широкой аудитории, получить компетентную оценку профессионалов народных жанров, увидеть, как работают коллеги из других территорий.

Больше месяца участники юбилейного X Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» выходили на сцены лучших областных домов культуры в городах и районах и каждый раз собирали полные зрительные залы.

Главная тема фестиваля «Одна Россия – одна Победа» – объединяет людей еще больше, ведь на каждой территории артисты и режиссеры при подготовке своих концертных программ взяли за основу трудовые и боевые подвиги своих земляков, а также современные истории, героями которых стали уже участники СВО. Владислав Яковлев из Волжского района, ветеран специальной военной операции, пришел на итоговый отчетный концерт коллективов в Самаре: «Пришли всей семьей, с женой и детьми. Столько эмоций: и радость, и гордость за свое Отечество, за свой народ, и чувство благодарности, что нас поддерживают, тех, кто на СВО выполняет свое дело. И, конечно, артистам низкий поклон – выступают так, что видно, что всю душу вложили».

Во время торжественного открытия на сцену ДК «Россия» в Отрадном вышли 300 артистов из 4 муниципалитетов – участников, а завершили коллективы свой творческий марафон в Самаре, в ДК «Октябрь».

Самарские коллективы воссоздали на сцене атмосферу военного Куйбышева – запасной столицы СССР. Новокуйбышевск предложил зрителям взглянуть на войну глазами детей – и зал плакал и аплодировал стоя. Апофеозом мира, который всегда торжествует над войной, стало выступление артистов Волжского района. «Материал непростой, он очень ранит душу, – рассказала о работе новокуйбышевских артистов над программой режиссер Юлия Ожегова. – Работать было непросто. Все пропускаешь через себя, но и взрослые, и дети справились».

Все фестивальные дни артисты со сцены напоминали о силе духа и преемственности поколений, покоряли зрителей – жителей разных городов и районов – мощными, трогательными выступлениями. «В душе – бесконечное чувство гордости за нашу страну, за людей. Концерт впечатлил – перед глазами вся история военных лет прошла, и многое вспомнилось», – поделилась ветеран ВОВ, самарчанка Маргарита Андреевна Сутягина.

На юбилейном фестивале свои концертные программы показали артисты из 37 муниципальных образований Самарской области. Новые номинации дали возможность талантливым людям раскрыть свой потенциал практически во всех направлениях народного художественного творчества. «Этот фестиваль давно стал не просто событием, а культурным явлением. Для зрителя – это прежде всего возможность напитаться чистотой, глубиной и силой народной культуры, – отметил художественный руководитель фестиваля, председатель Самарского отделения Союза композиторов России, член Совета при Губернаторе Самарской области по культуре и искусству, народный артист России Марк Левянт. – Для участников – возможность выйти на большую сцену. После каждого просмотра мы даем рекомендации коллективам, в чем можно измениться и как это сделать».

В этом году организаторы фестиваля впервые провели конкурс «Они приближают Победу» для авторов лучших видеороликов и короткометражных фильмов. Каждый – короткий, трогающий душу и сердце рассказ о наших земляках, которые в тылу делают все, чтобы поддержать участников СВО.

Напомним, что гала-концерт и торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов фестиваля пройдет 21 мая 2025 года в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

Учредитель – министерство культуры Самарской области, организатор – Агентство социокультурных технологий при поддержке правительства Самарской области.

Фото - Агентство социокультурных технологий