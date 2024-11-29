Участники СВО и члены их семей посмотрели оперу П.Чайковского  «Пиковая дама»

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28 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялся благотворительный показ оперы П.И.Чайковского «Пиковая дама», зрителями которой стали участники СВО и члены их семей.

«Пиковая дама» П.Чайковского – визитная карточка российского оперного наследия, одна из немногих русскоязычных опер, закрепившихся в международном репертуаре. Любовь и азарт, роковая тайна и жертвующая спокойной жизнью страсть – повесть Пушкина, написанная в стиле светского анекдота, на оперной сцене перевоплотилась в трагедию из екатерининских времен, которая потрясает психологической правдивостью.

Партии исполнили Ольга Добрыдина, Иван Волков, Наталья Фризе, Степан Волков и другие. За дирижерским пультом – Евгений Хохлов.

Данный спектакль выбран из репертуара театра как один из ярких образцов иллюстрирующих классическое русское искусство, сочетающие гениальную поэзию А.Пушкина и музыку П.Чайковского.

Заведующий режиссерским управлением театра Роман Ерицев так высказался о мероприятии: «В нашем театре ведётся постоянная работа по патриотическому воспитанию, в целом, и оказанию поддержки участников СВО и членов их семей, в частности. Разумеется, мы считаем это очень важным направлением в нашей работе, особенно в такое время.

Мы не только предоставляем возможность для бесплатного посещения репертуарных спектаклей этой категории граждан, но и постоянно инициируем концерты для участников СВО, проходящих лечение в военном госпитале и военной части в поселке Рощинский. В этом году уже восемь раз там была представлена концертная программа под названием «Ближе к зрителю». При этом, данная инициатива принадлежит именно артистам. Творческие люди тонко чувствуют, как искусство способно дарить надежду, вселять оптимизм, поддерживать в людях жизнеутверждающую позицию в сложное время. А наш художественный руководитель и главный дирижер Евгений Хохлов всегда поддерживает их в этом. Кроме того, в театре идет подготовка к ряду мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, одним из которых станет исполнение большой симфонической программы. Также мы ежегодно исполняем Седьмую (Ленинградскую) симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Это знаменитое произведение впервые прозвучало на сцене нашего театра 5 марта 1942 года, и с тех пор исполняется в этот день ежегодно. Все это мы воспринимаем как наш гражданский долг, миссию в главном значении этого слов».

Григорий Кондратов, военнослужащий Управления Росгвардии по Самарской области, участник СВО, пришедший на оперу вместе с женой поделился своими эмоциями: «Моё основное впечатление – это то, что я вообще в первый раз в своей жизни нахожусь о Театре оперы и балета и пришел слушать оперу Чайковского «Пиковая дама». Да, я был ранее на спектаклях, на концертах, но на опере впервые. Замечательно, что у нас, как участников СВО есть возможность посетить театр бесплатно. Мы – участники СВО, находимся в постоянном напряжении, поэтому очень нуждаемся в том, чтобы переключиться на атмосферу праздника, отдохновения, расслабления, а также, почувствовать сопричастность к нашей великой русской культуре. Очень благодарен за то, что такая возможность для нас создана».

Необходимо отметить, что репертуар театра формируется с учетом патриотической тематики. Кроме уже упомянутой Седьмой (Ленинградской) симфонии Д.Д. Шостаковича, идут исторические спектакли, такие как опера М.Мусоргского «Борис Годунов», концертная программа «Александр Невский. Ледовое побоище» и другие.



Фото - Александр Крылов/САТОБ