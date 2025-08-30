118

6 сентября в 19:00 Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет спектакль «Сказки Пушкина» в Москве на Патриарших прудах.

В сентябре театр «СамАрт» впервые примет участие в Международном открытом фестивале «Театральный бульвар». Спектакль «Сказки Пушкина» пройдет на открытой в этом году сцене на Патриарших прудах. Программа сцены акцентирована на таком формате, где камерные представления предполагают контакт артистов и зрителей, и включает в себя небольшие постановки и моноспектакли, поэтические чтения и творческие встречи.

В атмосфере старой Москвы, на Патриарших, СамАрт сыграет камерную постановку Татьяны Наумовой и Павла Самохвалова «Сказки Пушкина». Спектакль СамАрта – это теплые и мудрые истории, рассказанные Ариной Родионовной. Сказки остроумно помещены в мир без гаджетов и интернета, но всё же учитывая их существование в современности. В основе инсценировки для театра - «Сказка о Золотом петушке», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и «Сказка о рыбаке и рыбке».

Спектакль – лауреат Международного молодежного театрального фестиваля спектаклей малых форм «Театромагия». В Самаре театр играл «Сказки Пушкина» также в рамках Пушкинского дня в Музее-усадьбе А. Толстого, в программе «ВолгаФеста» на Самарской набережной и в рамках Международного дня защиты детей в Струковском саду.

Фото: минкульт СО