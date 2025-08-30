Я нашел ошибку
Главные новости:
Впервые она прошла в новом формате прогулки на теплоходе. 
100 самарских ребят с ОВЗ стали участниками городской акции «Внимание, первоклассник!»
Сегодня район уверенно смотрит в будущее: развивается экономика, строится инфраструктура, появляются новые проекты.
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Красноармейского района с 90-летием со дня образования  муниципалитета
По итогам проверки школьные автобусы признаны технически исправными и полностью готовыми к эксплуатации.
В Клявлинском районе госавтоинспекторы проверили готовность школьных автобусов
Малые архитектурные формы, в том числе декоративные камни-валуны, размещенные в клумбах несколько лет назад, специалисты очистили от грязи. 
Для улицы Ленинградской в Самаре специалисты разработали ландшафтный дизайн клумб
31 декабря 2025 года станет выходным днём
31 декабря 2025 года станет выходным днём
Будьте внимательны и осторожны!
31 августа в регионе ожидается жара до +31 С
Спектакль «Сказки Пушкина» пройдет на открытой в этом году сцене на Патриарших прудах.
«СамАрт» впервые примет участие в Международном открытом фестивале «Театральный бульвар»
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
«СамАрт» впервые примет участие в Международном открытом фестивале «Театральный бульвар»

30 августа 2025 14:31
118
Спектакль «Сказки Пушкина» пройдет на открытой в этом году сцене на Патриарших прудах.

6 сентября в 19:00 Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет спектакль «Сказки Пушкина» в Москве на Патриарших прудах.

В сентябре театр «СамАрт» впервые примет участие в Международном открытом фестивале «Театральный бульвар». Спектакль «Сказки Пушкина» пройдет на открытой в этом году сцене на Патриарших прудах. Программа сцены акцентирована на таком формате, где камерные представления предполагают контакт артистов и зрителей, и включает в себя небольшие постановки и моноспектакли, поэтические чтения и творческие встречи.

В атмосфере старой Москвы, на Патриарших, СамАрт сыграет камерную постановку Татьяны Наумовой и Павла Самохвалова «Сказки Пушкина». Спектакль СамАрта – это теплые и мудрые истории, рассказанные Ариной Родионовной. Сказки остроумно помещены в мир без гаджетов и интернета, но всё же учитывая их существование в современности. В основе инсценировки для театра - «Сказка о Золотом петушке», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и «Сказка о рыбаке и рыбке».

Спектакль – лауреат Международного молодежного театрального фестиваля спектаклей малых форм «Театромагия». В Самаре театр играл «Сказки Пушкина» также в рамках Пушкинского дня в Музее-усадьбе А. Толстого, в программе «ВолгаФеста» на Самарской набережной и в рамках Международного дня защиты детей в Струковском саду.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Москва Самара

