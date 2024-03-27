Образ советского актера Юрия Никулина воссоздали с помощью искусственного интеллекта

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Образ советского актера и артиста цирка Юрия Никулина воссоздали с помощью искусственного интеллекта для фильма «Манюня: Приключения в Москве», который продюсируют братья Гевонд и Сарик Андреасян. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», передает РБК.

По словам Гевонда Андреасяна, это первый в России успешный опыт воссоздания внешности и голоса покойного актера при помощи нейросети. Создатели фильма получили официальное разрешение у семьи легендарного артиста на использование его образа. При этом в рекламных материалах — трейлере и постерах — образ Юрия Владимировича использовать не будут.

Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», на презентации показали три сцены с участием Никулина, и, судя по ним, «результат действительно впечатляет».

Юрий Никулин умер 21 августа 1997 года в возрасте 75 лет. Он известен по ролям в картинах «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Старики-разбойники» и многим другим. С 1982 по 1997 год был директором и художественным руководителем цирка на Цветном бульваре.

Действие полнометражного продолжения сериала «Манюня» развернется в начале 80-х годов, и Никулин станет одним из ключевых персонажей в истории о приключениях главной героини и ее друзей.

«Манюня: Приключения в Москве» выйдет в российский прокат 30 мая 2024 года.

Фото: freepik