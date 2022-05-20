Житель Новосемейкина стрелял в электромонтажника

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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Новосемейкино, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 15 мая 2022 года обвиняемый, находясь на участке местности, расположенном в непосредственной близости от его жилого дома, произвел не менее 3 выстрелов в сотрудника электромонтажной службы, осуществляющего работы по замене опор и монтажу проводов. Свой преступный умысел мужчина не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевшему удалось покинуть место происшествия и обратиться за помощью в медицинское учреждение.

В ходе проведения следственных действия обвиняемый пояснил, что мотивом совершения преступления явилось несогласие с техникой проведения указанных работ, а также отсутствии необходимости их проведения, по мнению последнего.

В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.