Житель Чапаевска убил адвоката и пытался убить брата

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В Самарской области местного жителя признали виновным в покушении на убийство брата и убийстве его адвоката. Трагедия развернулась в Чапаевске.



— 27 декабря 2023 года мужчина пришел в общежитие, где проживал его родной брат, встретил его в подъезде и во время ссоры из-за раздела имущества ударил его ножом несколько раз. Затем он вышел на улицу, где встретил адвоката своего брата, представляющего его интересы по гражданскому делу, подошел к нему и также несколько раз ударил его ножом в область шеи и грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следователей, добить брата злоумышленнику не удалось. Соседи вызвали скорую помощь — жизнь потерпевшему спасли, пишет 63.ру

— Осужденному назначили 20 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, — сообщии также в СУ СК РФ по Самарской области.