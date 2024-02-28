сызранец нашел чужую карту и ни в чем себе не отказывал

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В декабре прошлого года в полицию поступило сообщение от жителя г. Октябрьска 1995 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее более 5 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

В ходе опроса заявитель пояснил, что потерял банковскую карту в районе улицы Московской. Обнаружил её пропажу по дороге в Октябрьск - в автобусе, когда на телефон начали поступать уведомления от банка о списании денежных средств за покупки, которые он не совершал. Потерпевший заблокировал банковскую карту и обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшего и установили, что картой расплачивались в различных магазинах, расположенных в районе, где была утеряна карта. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них. Изучив изъятые записи, сотрудники уголовного розыска установили личность возможного подозреваемого. Им оказался местный житель 1979 года рождения. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили его местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый в совершении преступления признался и сообщил, что увидев на найденной банковской карте значок бесконтактной оплаты, расплатился ею за покупки продуктов питания и сигарет, а когда понял, что законный владелец заблокировал карту, то избавился от «пластика», выкинув её в сугроб. По данным сотрудников полиции подозреваемый ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что если Вы нашли чужую банковскую карту, то использовать её категорически нельзя – иначе можно стать фигурантом уголовного дела! Пластиковая карта принадлежит баку, а денежные средства на счете карты принадлежат её владельцу. Если Вы нашли чужую банковскую карту, то необходимо связаться с банком, который её выпустил, предварительно узнав номер бесплатной горячей линии на обороте карты. После того, как Вы объясните ситуацию, финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с её владельцем.