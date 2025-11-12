Я нашел ошибку
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Сотрудники полиции Красноярского района задержали пляжного вора

12 ноября 2025 10:12
В дежурную часть О МВД России по Красноярскому району обратился 71-летний местный житель, который сообщил полицейским о том, что во время отдыха на пляже реки Сок у него пропали вещи: музыкальная колонка, надувная лодка и портативное зарядное устройство, общей стоимостью 30 000 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, опросили заявителя и возможных очевидцев произошедшего.

Потерпевший сообщил, что, расположившись на берегу реки, расставил удочки. Поддавшись азарту, на непродолжительное время, оставил личные вещи без присмотра, а когда вернулся с уловом, обнаружил пропажу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские проверили места возможного сбыта похищенного. В одном из комиссионных магазинов сотрудники полиции выяснили, что несколько дней назад местный житель сдал вещи, схожие по описанию с похищенными.  

Полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса 45-летний ранее неоднократно судимый мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похитил вещи и сдал их в комиссионный магазин. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Следственным отделом О МВД России по Красноярскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.

12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
