Сотрудники полиции Красноярского района задержали пляжного вора

В дежурную часть О МВД России по Красноярскому району обратился 71-летний местный житель, который сообщил полицейским о том, что во время отдыха на пляже реки Сок у него пропали вещи: музыкальная колонка, надувная лодка и портативное зарядное устройство, общей стоимостью 30 000 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, опросили заявителя и возможных очевидцев произошедшего.

Потерпевший сообщил, что, расположившись на берегу реки, расставил удочки. Поддавшись азарту, на непродолжительное время, оставил личные вещи без присмотра, а когда вернулся с уловом, обнаружил пропажу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские проверили места возможного сбыта похищенного. В одном из комиссионных магазинов сотрудники полиции выяснили, что несколько дней назад местный житель сдал вещи, схожие по описанию с похищенными.

Полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса 45-летний ранее неоднократно судимый мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похитил вещи и сдал их в комиссионный магазин. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Следственным отделом О МВД России по Красноярскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.