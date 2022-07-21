Подросток из Самары украл телефон из торговой точки и убежал

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Юношу задержали при попытке покинуть торговый центр вместе с неоплаченным товаром.

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 16–летнего жителя Самарской области. Юноша обвиняется в открытом хищении товара стоимостью более 70 тысяч рублей из торговой точки, расположенной на Южном шоссе.

Днем в помещение магазина зашел незнакомец под видом покупателя, прошёл к открытому стеллажу с тестовыми смартфонами, резко схватил один из гаджетов и выбежал из магазина. Скрыться молодому человеку не удалось: на выходе из торгового центра его остановили сотрудники службы безопасности, услышавшие крики работника торговой точки, удерживали до прибытия сотрудников ОВД и передали приехавшим полицейским.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали изъяли у злоумышленника похищенный сотовый телефон и вернули сотруднику магазина.

Как установили полицейские, молодой человек ранее был судим за совершение аналогичного преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное.