Ночью самарец попался на краже черной икры

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В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары, получил от дежурного информацию о сработавшей «тревожной кнопке». Помощь росгвардейцев потребовалась в гипермаркете, расположенном на Московском шоссе. Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место происшествия.

К прибывшим патрульным обратились сотрудники безопасности торговой сети и объяснили, что с помощью системы видеонаблюдения выявили мужчину, который намеревается похитить товар. В общей сложности добычей молодого человека должны были стать 4 банки черной икры – их он спрятал в свой рюкзак. Сотрудники Росгвардии вместе с представителями службы безопасности магазина задержали предполагаемого злоумышленника в тот момент, когда он пересек линию касс и пытался покинуть гипермаркет.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного – местного жителя 1983 года рождения, своим коллегам из полиции. Похищенное имущество стоимостью около 17 тысяч рублей, изъято.

Фото: pxhere.com