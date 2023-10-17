В среднем в Самарской области по сравнению с началом 2023 года зарплаты выросли на 6,6 тысяч рублей

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Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, изучили предлагаемые зарплаты на рынке труда в Самарской области и выяснили, сотрудники каких сфер сильнее всего выросли в доходе в сентябре по сравнению с январем.

В среднем в Самарской области по сравнению с началом 2023 года предлагаемые зарплаты выросли на 6,6 тысяч рублей и составили 44,8 тысячи рублей. Лидером по росту доходов оказались сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+12,2 тысячи в сентябре к январю), «Сельское хозяйство» (+11,5 тысячи), «Рабочий персонал» (+11,2 тысячи рублей). Также ощутимый рост показали зарплаты в сферах добычи сырья (+10,8 тысяч), транспорта и логистики (+10,1 тысячи), строительства (+9,8 тысяч), производства (+9,2 тысячи в сентябре к январю). Стоит отметить, что специалисты большинства этих сфер востребованы и дефицитны на рынке труда, и конкуренция за людей с начала года только усилилась.

Меньше всего выросли предлагаемые зарплаты в сентябре по сравнению с январем в сфере «Высший и средний менеджмент» (на 384 рубля). Снизились предлагаемые зарплаты в науке и образовании (-682 рубля) и в сфере спорта, фитнеса и салонов красоты (-3,9 тысячи рублей).