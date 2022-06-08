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Самарская область готовится к участию в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 

8 июня 2022 17:34
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Вопросы подготовки к участию региона в форуме обсудили на совещании у председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. 

Самарская область готовится принять участие в важнейшем международном деловом событии года - Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина с 15 по 18 июня в северной столице страны. 

Насыщенная программа участия в форуме представительной делегации Самарской области включает в себя десятки бизнес-встреч, переговоры, подписание соглашений о сотрудничестве и реализации новых проектов. Этим событиям предшествует большая организационная работа, в которой задействованы практически все областные министерства и ведомства. Вопросы подготовки к участию региона в форуме обсудили на совещании у первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. 

На стенде региона будут представлены макет развития территории возле стадиона «Самара-Солидарность-Арена», макеты инновационной продукции предприятий «Электрощит», «Пегас-Агро», «Феррони», инсталляция проекта «Умная дорога».

Информационные ролики, которые будут демонстрироваться на большом экране самарского павильона, расскажут о промышленном, туристическом, инновационном потенциале Самарской области, возможностях, которые регион предоставляет инвесторам, перспективных проектах будущего, работе промышленных гигантов губернии - Сызранского НПЗ, Тяжмаша, АвтоВАЗа и многих других. 

Запланировано участие самарской делегации в заседаниях Российско-Катарского, Российско-Турецкого, Российско-Египетского, Российско-Арабского деловых советов, совместные мероприятия с Союзом китайских предпринимателей, Советом по сотрудничеству с Индией, представителями бизнес-сообщества стран Африки и Южной Америки.

Запланированы встречи с ПАО «НОВАТЭК», ГК «Ренова», ПАО «Газпром-Нефть», «ВЭБ-РФ», АО «НСПК», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Банк «ВТБ», «Дом.РФ», АО «Ростелеком», АО «Росагролизинг», государственной компанией «Автодор», компанией ПИК, Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие».

Ожидается подписание соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с рядом российских регионов: Республикой Марий Эл, Чувашской Республикой, Ульяновской, Саратовской, Нижегородской и Оренбургской областями. 

В ходе форума традиционно будут объявлены итоги национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов Федерации. Напомним, в минувшем году регион вошел в десятку лидеров рейтинга, заняв в нем восьмую сточку и поднявшись за четыре года более чем на 40 пунктов. 

 

Фото:   департамент информационной политики СО

«Санкт-Петербургский экономический форум – это возможность заявить о возможностях региона, импульс для его дальнейшего развития и практические результаты в виде успешных бизнес-проектов, привлечения инвестиций, открытия новых производств. В прошлом году на форуме были заключены соглашения, которые обеспечили региону десятки миллиардов рублей в виде инвестиций в экономику. Рассчитываем, что форум этого года будет для Самарской области таким же успешным», -  подвел итоги совещания Виктор Кудряшов.

 

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