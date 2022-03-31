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Региональные бренды одежды занимают ниши уходящих иностранных конкурентов

31 марта 2022 10:03
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Региональные бренды одежды занимают ниши уходящих иностранных конкурентов

На фоне санкционных ограничений и ухода некоторых зарубежных брендов одежды с российского рынка начинают активнее развиваться местные компании. Они получают возможность занять свободные ниши, увеличить число клиентов, освоить новые направления деятельности и нарастить объемы производства.

Самарский предприниматель, дизайнер Марина Прохорова начинала свое дело четыре года назад с небольшого производства футболок. Спустя еще два, оценив высокий спрос и потребность в качественных изделиях, предприятие значительно расширило ассортимент женской одежды, запустив собственный бренд и наладив работу с местными производствами.

Сегодня имя самарского дизайнера известно как по всему региону, так и за его пределами. Как признается Марина Прохорова, новые экономические условия не стали стоп-фактором для развития, а наоборот, дали дополнительный стимул расти дальше.

«Конечно, сначала нам всем было немного страшно, что же будет дальше и будут ли люди хотеть наряжаться. Но теперь нам стало понятно, что это большой толчок к росту. Мы уже планировали наращивать объем выпускаемой продукции. Если год назад мы покупали один рулон ткани на одну модель платья, то в этом покупаем уже минимум четыре. В условиях новой реальности мы задумываемся: а не купить ли нам восемь рулонов. Мы поняли, что все равно люди будут одеваться, хотеть выделяться. Поэтому мы очень надеемся, что сможем использовать новые условия работы в свою пользу», - делится Марина Прохорова.

Предприниматель генерирует занятость не только для сотрудников своего предприятия, но и для коллективов четырех региональных фабрик, которые отшивают для бренда по 2000 изделий ежемесячно. Два производства находятся в Самаре, одно – в Тольятти, есть фабрика в Москве и локальные швеи в Самаре.

«Очень радует, что вместе с нами растут и наши партнеры, формируют под наши заказы целые команды», - подчеркнула дизайнер.

Материалы для создания одежды также закупаются у российских поставщиков: это ткани отечественного производства, а также из Турции и Китая. Предприятие намерено расширять взаимодействие с российскими компаниями.

В новых экономических реалиях для бизнеса практически ежедневно утверждаются новые меры поддержки: это финансовые, регуляторные, налоговые инструменты федерального уровня, которые дополняются региональными решениями. Как ранее подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров, сегодня необходимо сделать все, чтобы предприятия Самарской области продолжали стабильно работать.

Представители областного правительства регулярно встречаются с бизнесом, чтобы обсудить текущую ситуацию и проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. В диалоге с бизнесом вырабатываются предложения по актуальным мерам поддержки, которые затем направляются на рассмотрение в Правительство РФ.

«В текущей ситуации и микробизнес, и крупные предприятия могут использовать меры поддержки, направленные на минимизацию последствий антироссийских санкций. Целый ряд решений уже принят, большое количество инструментов сейчас прорабатываются. Перечень утвержденных федеральных и региональных мер поддержки мы в оперативном режиме публикуем на едином портале mybiz63.ru», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для удобства предпринимателей на сайте создан специальный раздел, в котором аккумулируется вся актуальная информация о льготном кредитовании, продлении разрешительных документов, налоговых послаблениях, решениях по снижению административного давления на бизнес и многом другом.

За поддержкой на развитие своего дела обратилась и Марина Прохорова. Она оформила льготный микрозайм регионального Гарантийного фонда. Сейчас здесь действуют минимальные ставки – сумму до 5 млн рублей можно получить под 5,625% годовых, для начинающего и социального бизнеса эта ставка составляет всего лишь 1% годовых.

Напомним, что получить консультацию о мерах поддержки и оформить заявку на их получение можно в центрах «Мой бизнес» (в Самаре он расположен по адресу ул. Молодогвардейская, 211). Кроме того, для предпринимателей Самарской области продолжает свою работу «горячая линия»: по номеру 8-800-300-63-63 можно задать любые вопросы, связанные с ведением своего дела. 

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