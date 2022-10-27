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В Самарской области на объектах дорожного нацпроекта завершили приемочную диагностику

27 октября 2022 12:11
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В Самарской области на объектах дорожного нацпроекта завершили приемочную диагностику

В Самарской области завершили приемочную диагностику автомобильных дорог, отремонтированных по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В среду, 26 октября, специалисты проверили техническое состояние последних двух участков, после капитального ремонта, в составе автомобильной дороги «Урал-Муханово»-Садгород–Чернигово–Марково (с 0 по 3,5 км и с 6 по 8 км).

Приемочная диагностика, определение комплекса установленных параметров при сдаче автомобильных дорог в эксплуатацию после проведения дорожных работ – заключительный этап контроля качества.

«С помощью специального оборудования, мы снимаем такие характеристики, как геометрические параметры дороги, колейность, ровность, коэффициент сцепления дорожного колеса с покрытием, прочность дорожной одежды. После проведения полевых испытаний, проводится камеральная обработка полученных данных на компьютере. После камеральной обработки мы готовим технические заключения, на основании которых вводится объект», - проинформировал Никита Александров, начальник управления диагностики дорог ГКУСО «Управления автомобильными дорогами Самарской области».

Напомним, всего в этом году к нормативу привели 16 км межмуниципальной автомобильной дороги «Урал-Муханово»-Садгород–Чернигово–Марково, расположенной в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

В соответствии с проектом обновили конструктивные слои дорожной одежды, в т.ч. пересечений и примыканий, выполнили ремонт 18 искусственных сооружений, укрепили обочины и откосы земляного полотна. Построили почти 2,5 км тротуаров и обновили 5 остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, установили 193 дорожных знака и 60 сигнальных столбиков, нанесли более 16,5 км разметки.

Дорога связывает три сельских поселения, обеспечивает единственный выезд на региональную дорожную сеть и является школьным маршрутом. По трассе проходит путь к Тимашевской птицефабрике, где работают жители близлежащих сел и к ФАПу в селе Тимашево.

«Такая дорога просто мечта для любого населенного пункта. И очень отрадно, что мечта для жителей Садгорода наконец-то сбылась, мы этого долго ждали. У нас все жители – общественный контроль. Все следили, наблюдали за работами, обсуждали. Очень приятно, что сделали такие пешеходные дорожки. У нас много представителей серебряного возраста занимаются здоровым образом жизни и любят прогуливаться по этим удобным дорожкам, кто скандинавской ходьбой занимается, кто пешими прогулками - очень удобно, очень нравится нашим жителям», - поделилась Марина Мосейчук, жительница поселения Садгород.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили,  - задачи, которые ставит и держит на личном контроле Глава региона Дмитрий Азаров.

В 2022 году в рамках реализации дорожного нацпроекта в регионе предусмотрен ввод 93 объектов контроля протяженностью 317,94 км. На всех объектах провели приемочную диагностику.

 

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