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В России на 40% вырос спрос на благоустройство садов

12 апреля 2024 09:19
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В России на 40% вырос спрос на благоустройство садов

Россияне начинают готовиться к дачному сезону. Согласно данным Авито Услуг, в марте спрос на благоустройство садов, огородов и участков вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики Авито Услуг выяснили, какие «дачные» работы россияне предпочитают делегировать специалистам и как изменились цены на такие услуги.

 

Самые популярные услуги по дачному благоустройству у россиян — спил деревьев и бурение скважин


 В марте вырос спрос на услуги специалистов по земляным работам и дорожному строительству — на 136% и 78% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне активно ищут мастеров по копке траншей и колодцев, корчеванию деревьев, укладке садовых дорожек, плитки или асфальта.

Большой интерес проявляют россияне и к установке и ремонту заборов, ограждений и навесов, а также уходу за садом и огородом — спрос на таких исполнителей вырос на 45% и 22% соответственно год к году

Аналитики Авито Услуг составили рейтинг самых популярных у россиян услуг по обустройству дачных участков. 

 

Самые популярные у россиян услуги по благоустройству дачных участков, Авито Услуги

Услуга

1.

Спил деревьев на участке

2.

Бурение артезианских скважин

3.

Вспашка земли

4.

Обработка растений

5.

Укладка тротуарной плитки

6.

Ремонт скважин

7.

Покос травы

8.

Кронирование деревьев

9.

Копка траншей

10.

Бурение скважин под тепловые насосы

 

Возьмут недорого — мастера снижают цены

Больше всего за год выросло предложение и от исполнителей по ремонту и установке заборов, ограждений и навесов (+105%) и мастеров по земляным работам (+83%).  Кроме того за год в России стало больше специалистов по скважинам, септикам и колодцам (+31%).

Стоимость услуг мастеров по дачному благоустройству за квартал в целом не изменилась, а на некоторые работы даже снизилась. Так, например, цены на бурение скважин, септиков и колодцев  за три месяца упали на 8%, а на садовые работы — на 23%. Единственные услуги, которые подорожали, — это уход за искусственными водоемами и фонтанами (+41%).

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