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В Безенчукском районе приняли эстафету дорожного ремонта по нацпроекту

22 апреля 2022 16:18
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На участке с 9 км по 18 км, трассы Никольское – Купино – Толстовка – Звезда отфрезеровали первый километр.

В Безенчукском районе Самарской области в рамках ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», на участке с 9 км по 18 км, трассы Никольское – Купино – Толстовка – Звезда отфрезеровали первый километр.

Проектом предусмотрено восстановление кромок существующего покрытия, восстановление слоев дорожной одежды с применением асфальтобетонной смеси по новому ГОСТу, укрепление обочин асфальтогранулянтом, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного и пешеходного ограждений, устройство разметки – термопластиком. В составе автомобильной дороги отремонтируют мост через реку Сухая Сарма и путепровод через железнодорожные пути.

Дорога связывает сельские поселения, расположенные на территории района, по ней проходят маршруты общественного транспорта.

Кроме того, ремонтируемый участок продолжает автомобильную дорогу Самара – Волгоград – Звезда, 11 километров которой, отремонтировали также на средства нацпроекта в прошлом году.

Направление ведет к сельским поселениям, расположенным вдоль левобережья Волги, численностью населения свыше 5000 человек. Короткий путь к селам и излюбленным местам отдыха жителей Самарской области становится комфортнее и безопаснее.

Напомним, с учетом текущего года, с начала реализации дорожного национального проекта, с 2019 года, в нормативное состояние будет приведено почти 100 км автомобильных дорог, проходящих по территории Безенчукского района Самарской области.

Масштабные планы по улучшению транспортной инфраструктуры в Самарской области, работа на объектах местного значения направлены на улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили и находятся на контроле главы региона Дмитрия Азарова.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: БДД

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