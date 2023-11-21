В 2023 году в Самарской области благоустроили более 450 дворовых и общественных территорий

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Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, направлен на создание нового облика городов и сел, обновление их общественных пространств и дворовых территорий. Проект призван помочь городам и сельским районам, сохраняя свой колорит и архитектуру, создавать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разных возрастов одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать.

В 2023 году в Самарской области в рамках нацпроекта благоустроено более 450 локаций, из них 321 двор. Отметим, что изначально дворовых территорий для благоустройства было 277.

Жители села Большой Толкай Похвистневского района получили уютное место для отдыха на Козьма пруду. С амфитеатра небольшой набережной открывается шикарный вид на природный ландшафт, окружающий село. Место пользуется популярностью как у местных жителей, так и проезжающих мимо автолюбителей и туристов.

В этом году сбылась мечта отрадненцев, живущих на ул. Нефтяников – вторую жизнь получил сквер рядом с пансионатом ветеранов труда. Долгие годы местные жители добивались реновации общественного пространства. Сейчас это светлый сквер с тротуаром и велодорожкой, в центре которого сделаны «Солнечные часы» в окружении красивых скамеек и пергол с качелями.

«Город в последние годы преображается и это радует, - говорит жительница Отрадного Светлана Вениаминовна. – Нацпроект, как волшебная палочка-выручалочка превращает забытые уголки в приятные места для отдыха. Мы долго ждали, когда наш сквер обновят, и сейчас лично для моей семьи — это лучшее место для вечерних прогулок. А в выходные мы любим в парк ходить, он тоже благодаря нацпроекту обновился, даже Колесо обозрение установили».

В этом году также реализовано пять проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Обновлен парк «Дубки» в Новокуйбышевске, на Монастырской набережной в Сызрани появились понтоны на воде и фонтан, бьющий прямо из реки. Монастырская набережная – отличное место для прогулок как днем, так и в вечернее время, она красиво освещена, больше шарма этой локации придает выход на воду. С понтонов отлично виден противоположный берег с Кремлевской набережной. С нуля благоустроены парк Ветра в Похвистнево и Морквашинский сад в Жигулевске. Прежде эти локации больше напоминали заросший бурьяном и дикими деревьями совсем не сказочный лес, а сейчас это стильные с оригинальным дизайном пространства для активного и тихого отдыха.

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» на сегодняшний день обычная, с изношенным асфальтом и стихийными парковками улица 3го Октября в Октябрьске превратилась в современную аллею. Рисунок покрытия пешеходной части улицы и металлических конструкций повторяет рисунок пролетов Александровского моста – главной достопримечательности города, в честь которой и был назван проект-участник Всероссийского конкурса.

Глядя на то, как благодаря нацпроекту меняются наши города и села, можно с уверенностью сказать, что обновленные пространства нового формата помогают не просто украшать наш регион, но и формируют при этом новый культурный и социальный уровень жизни самарских жителей.

Фото предоставлено министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области