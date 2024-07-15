На проспекте Кирова идет подготовка к укладке верхнего слоя покрытия

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Ремонт проспекта Кирова в этом году проходит в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.



На участке уже закончили фрезерование, люки смотровых колодцев подняли на проектную высоту. Более 12 тысяч кв. м проезжей части подготовили к укладке высокопрочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси последнего поколения ЩМА-16.



Подрядчик также заверяет, что с продольным уклоном дороги сейчас все в порядке, водоотвод будет обеспечен в полной мере.



Из сложностей - интенсивное движение, в том числе общественного транспорта. Имеется контактная сеть для движения троллейбусов. Поэтому рабочие всегда оставляют свободные полосы для проезда, а самые трудоемкие технологические операции, в том числе укладку, начинают ближе к полуночи, когда трафик снижается, и троллейбусы уже не ходят.



В ходе работ охватят въезды к внутриквартальным территориям в местах наибольшего разрушения. А а местах выхода на пешеходные переходы смонтируют пандусы.

Фото: пресс-служба правительства СО