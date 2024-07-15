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На проспекте Кирова идет подготовка к укладке верхнего слоя покрытия

15 июля 2024 15:18
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Ремонт проспекта Кирова в этом году проходит в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.

Ремонт проспекта Кирова в этом году проходит в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.

На участке уже закончили фрезерование, люки смотровых колодцев подняли на проектную высоту. Более 12 тысяч кв. м проезжей части подготовили к укладке высокопрочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси последнего поколения ЩМА-16.

Подрядчик также заверяет, что с продольным уклоном дороги сейчас все в порядке, водоотвод будет обеспечен в полной мере.

Из сложностей - интенсивное движение, в том числе общественного транспорта. Имеется контактная сеть для движения троллейбусов. Поэтому рабочие всегда оставляют свободные полосы для проезда, а самые трудоемкие технологические операции, в том числе укладку, начинают ближе к полуночи, когда трафик снижается, и троллейбусы уже не ходят.

В ходе работ охватят въезды к внутриквартальным территориям в местах наибольшего разрушения. А а местах выхода на пешеходные переходы смонтируют пандусы.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

Теги: БДД Самара

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