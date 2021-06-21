Глобальной реконструкции Загородного парка в Самаре не будет

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Зону отдыха ждет обычный ремонт.

- Все ждали, что у нас будет что-то типа «Зарядья» в Москве или Центрального парка в Нью-Йорке, но, по всей видимости, Загородный парк будет хорошо и капитально отремонтирован в пределах стандартных решений, какого-то «вау-эффекта» ждать не приходится, - рассуждает представитель команды разработчиков проекта, занявшего третье место в проведенном в 2018 году конкурсе, Олег Никитенко.

Реконструкция Загородного парка, которую бурно обсуждали в 2018 оказалась «заморожена» на два года. Тогда провели конкурс на лучшую концепцию реконструкции. В 2019 году власти неожиданно решили вынести представленные проекты на «народное голосование» И по оценке жюри, и по итогам «народного голосования» победил проект студентов Московского архитектурного института (МАРХИ) под названием «Городской лес», пишет ПроГородСамара.

- Реконструкция назрела давно, - продолжает Олег Никитенко. - Еще в 2018 году, перед Чемпионатом мира по футболу мы видели, как город приводят в порядок. И, конечно наряду с набережной и историческим центром, своей очереди ждал парк. Проведенное в 2010 году благоустройство буквально спасло парк от деградации, парк «зажил» и вернул посетителей, однако уже тогда была необходимость более масштабных решений.

Тогда-то власти и приняли решение объявить конкурс на лучший проект реконструкции. Участвовали не только самарские компании и архитекторы, свой вариант мог прислать любой житель России. Устроители конкурса, чтобы мотивировать специалистов, объявили о призовом фонде в случае победы – 500 тысяч рублей.

О своем намерении участвовать в конкурсе сообщило почти 200 участников, проекты представили более 80-ти, в итоге выбрали шесть главных победителей.

- Задачей конкурса было не просто получить «красивые картинки», - продолжает Олег Никитенко. - Нужна была комплексная концепция, с одной стороны, отражающая чаяния жителей города, с другой стороны содержащая современные решения в области создания общественных пространств.

Все решения не должны быть сиюминутными, они обязаны сохранять свою актуальность многие годы. Важно было интегрировать обновленный Загородный в городскую инфраструктуру – ведь после реконструкции поток посетителей возрастет в разы! От конкурсантов требовалось представить экономически обоснованную модель реконструкции и последующей его эксплуатации.

- Если вы внедряете повышенные стандарты благоустройства, то и расходы на его содержание будут немалыми, поэтому очень важно, чтобы парк генерировал доходы, достаточные для своего текущего содержания, - говорит Олег Никитенко.

Далее хронология такая: инициатива о реконструкции прозвучала в августе 2018-го года, в декабре подвели итоги и в 2019 году стали «обкатывать» проекты на жителях Самарской области. Участники предлагали запустить по парку электромобили, организовать еще одну парковку ближе к береговой полосе, создать отдельную зону для выгула собак вращающийся ресторан на пляже. А жители, среди которых тоже провели опрос, предложили восстановить на склоне горнолыжную трассу, организовать спуск к Волге и отреставрировать дачу жены поручика Сипина.

- Все призеры выступали за сохранение и расширение растительности в парке, - объясняет Олег Никитенко. – Все здоровые деревья должны остаться на своих местах независимо от того, какой у них возраст. И, конечно, «зеленым» проектам отдавалось предпочтение. Легче всего все разрушить среду и построить что-то новое и современное. Но эту историю надо сохранять.

В парке есть тропы, по которым многие десятилетия гуляют жители, их тоже планировалось сохранить, но нужна была инфраструктура. Все хотят, чтобы был парк тихого спокойного отдыха: йога, велосипедные дорожки, конные прогулки, лектории под открытым небом - все надо приводить в надлежащий вид. И в первую очередь, это коммуникации. Нужны стационарные туалеты, вечернее освещение, пологий спуск к пляжу, формирование полноценной набережной с возможностью причаливания речного транспорта- все это требовало очень серьезных инвестиций.

Но денег на уникальные решения, видимо, нет. Они есть только на обычный ремонт в рамках госпрограммы.

- Реализация проекта глобальной реконструкции была приостановлена летом прошлого года, после начала пандемии, - продолжает эксперт. - Всю весну 2020 года, кстати, шла активная подготовка к реконструкции. Нас привлекали к формированию технического задания. При проведении конкурсов, подобных тому, что был в 2018 году, невозможно получить готовое решение. Это конкурс концепций, стратегий, идей. Ни одна из концепций-призеров не может быть реализована в чистом виде, и тут не стоит разочаровываться.

Парк на склоне Волги - слишком большой и сложный объект, проектирование которого занимает много месяцев с проведением инженерных изысканий. Кроме того, для конкурсантов не была установлена предельная стоимость предлагаемых решений, чтобы не сдерживать творческую свободу, и поэтому многие решения, будучи перспективными, являются дорогостоящими. Конкурсный проект и реальный проект соотносятся как концепт-кар и серийный автомобиль. И в результате в рамках разработанного техзадания на проектирование предполагалось использовать не только концепцию-победитель, но и все представленные концепции, получившие призовые места, и результаты общественных обсуждений проектов.

- Сейчас предпринята попытка адаптировать проект под программу «Формирование комфортной городской среды», которая предполагает стандартные решения, - разъясняет Олег Никитенко. – Но качество представленной упрощенной концепции благоустройства не выдерживает никакой критики! Наверное, лет 30-40 назад эти решения были бы актуальными, но сейчас подходы к общественным пространствам стали совершенно иными.

Есть надежда, что после открытия финансирования в рамках программы власти закажут полноценный проект, и в нем будут заложены базовые решения, позволяющие позднее вернуться к комплексной реконструкции, будут уже сейчас использованы идеи проектов-победителей конкурса.

Но как только парк отремонтируют, то про него в любом случае лет на 5 лет забудут, - это стандартный гарантийный срок на выполненные работы по благоустройству.

- Когда мы приступали к разработке конкурсного проекта, то нашли книгу 1935 года «Лучшие парки СССР», - говорит Олег Никитенко. – И Загородный парк был в том перечне. Он был огромен, имел форму самолета, был смел и футуристичен. За многие годы Загородный «усох» почти в три раза, аттракционы обветшали, многие объекты инфраструктуры давно утрачены. Парк перестал быть «загородным», он оказался практически в географическом центре города и тем ценнее его сохранившаяся природная экосистема. И мы, жители Самары, конечно же, заслуживаем, чтобы Загородный снова стал «лучшим».